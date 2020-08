Ex-Fortuna-Boss Pfannenstiel nach Wechsel in die USA: "Haben auch Spieler wie Götze auf dem Schirm"

Fortuna Düsseldorfs früherer Sportchef Lutz Pfannenstiel wechselt in die USA und soll in St. Louis einen Verein für die Major League Soccer aufbauen. Dabei hat er offenbar Großes vor. Gegenüber Spox erklärte der 47-Jährige: "Ein großer Teil meines Job wird sein, den internationalen Fußball im Auge zu behalten und zu beobachten, wer zum Ligaeinstieg in Frage käme."

Pfannenstiel fungiert beim Franchise St. Louis SC, das 2023 in die MLS einsteigen soll, künftig als Sportdirektor und soll in dieser Funktion den Verein in allen Bereichen für die MLS vorbereiten. Er habe dafür auch schon ein paar Namen im Kopf, darunter Mario Götze, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund nach der abgelaufenen Saison ausgelaufen war. "Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt", so Pfannenstiel, der vor Ablauf der vergangenen Saison beim späteren Absteiger Düsseldorf auf eigenen Wunsch ausgeschieden war.