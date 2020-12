Ex-Fortuna-Boss Schäfer schlägt Alarm: Keine Vernunft in Gehälterfrage - 50+1 verhindert Wettbewerb

Seit Anfang des vergangenen Jahres hält die Coronavirus-Pandemie die Welt in Atem - somit auch den Fußball. Von März bis Mai musste die Bundesliga gänzlich pausieren, fast das gesamte Jahr über wird nun schon ohne Zuschauer gespielt. Das belastet die Klubs wirtschaftlich . Die deutsche Fußball-Liga (DFL) rechnet bis zum Ende der kommenden Saison mit Umsatzeinbußen von zwei Milliarden Euro. Deshalb müssen die Klubs an den Gehältern der Spieler sparen , sagt Robert Schäfer, Ex-Boss von Fortuna Düsseldorf im Interview mit Sponsors.

Derzeit müssten die Klubs laut seiner Meinung über dem normalen Maße sparen. "Ich sehe momentan noch nicht, dass die Vereine die Vernunft haben, die sie an den Tag legen könnten", sagte er. "Jetzt hat oberste Priorität, die kommenden eineinhalb Jahre zu überleben." Deshalb hat er auch kein Verständnis dafür, dass sich die Vereine über die Verteilung der TV-Gelder streiten . "Aktuell sind ganze Branchen und Berufszweige bedroht. Das sind die Realitäten und nicht wie eine Profifußballliga ihre vier Milliarden Euro TV-Geld verteilt. So etwas steigert das Unverständnis der Fans mit einem zur Schau gestellten Streit über milliardenschwere Einnahmen inmitten einer Krise und fördert die Entfremdung zwischen den Fans und dem Fußball ", so Schäfer.

Schäfer plädiert für Abschaffung der 50+1-Regel

Allerdings spricht er sich derweil für eine Ablösung der 50+1-Regel auf, die den Fans so wichtig ist und aktuell verhindert, dass Investoren die Mehrheit an einem Verein übernehmen können. "Wenn man aber eine Debatte über Chancengleichheit in Bezug auf Meisterschaft oder Champions League ehrlich führen will, muss man Investoren zulassen", sagte er. "Durch die stetige Unterstützung mit teils dreistelligen Millionenbeträgen, wie durch Volkswagen oder Bayer, kann Spannung gewährleistet werden." Aktuell würden zwar Vereine wie Hertha BSC Geld von Investoren erhalten, das würde aber "niemals reichen, um Wettbewerbsgleichheit herzustellen oder nachhaltigen sportlichen Erfolg herbeizuführen. Dafür braucht es Geld, welches kontinuierlich über fünf oder besser noch zehn Jahre fließt. Wenn jemand als Kapitalgeber so agiert, dann macht er das nur, wenn er den Prozess mit steuern kann. Das kann er nicht, solange die 50+1-Regel besteht", erklärt Schäfer.