Ex-Geithainer Frenzel: „Mit Tottenham Hotspur haben wir noch eine offene Rechnung“

Geithain/Gerichshain. Jeden Dienstag treffen sich die alten Lok-Kempen um den Ex-Geithainer Henning Frenzel im Probstheidaer Bruno-Plache-Stadion. In der dortigen Vereins-Sauna schwitzen die Männe Geißler, Karli Drößler, Wolfram Löwe und Co. nicht nur – sie fachsimpeln auch über die alten Zeiten. Und sie sind sich einig: In der Sauna ist es heiß, heißer war es nur in Tottenham. Die Sportbegeisterten im Ostteil Deutschlands schrieben den 24. April 1974: Im Rückspiel jenes denkwürdigen Halbfinales im Uefa-Cup hatten die Leipziger das Weiterkommen mehrfach auf dem Fuß. Nachdem sie zwei Wochen zuvor im heimischen Zentralstadion gegen die haushohen Favoriten aus London 1:2 verloren hatten, glaubten nur noch die Wenigsten an einen Erfolg.

Frenzel spielt auch heute noch gelengentlich mit den alten Herren von Lok Leipzig Fußball. Dabei kann er sich schon vorstellen, gegen den aktuellen EM-Ball zu treten. Allerdings nicht mehr in den alten DDR-Germania-Schlappen. © Andreas Döring

„Es war eines unserer besten Spiele“, erinnert sich der heute 78-jährige Henning Frenzel, der seine Karriere bei Motor Geithain begann und 1964 mit der DDR-Olympiaauswahl in Tokio die Bronzemedaille gewann. Für alle überraschend hätten seine Leipziger das Spiel über weite Strecken sogar bestimmt. Die sonst so lautstarken, heißblütigen Fans an der White Hart Lane seien mucksmäuschenstill gewesen, weiß der Mittelfeld-Regisseur von einst. Vor der Pause habe Gunter Sekora den pfeilschnellen Wolfram Löwe steil geschickt. Der Torjäger zögerte etwas zu lange und musste aus sehr spitzem Winkel abschließen. Er versiebte seine Chance genauso wie Hans-Bert Matoul, dessen Kopfball der nordirische Nationaltorwart Pat Jennings in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Tottenham an die Querlatte lenken konnte.

Tottenham-Coach Bill Nicholson: „Lok ist die beste Mannschaft, gegen die mein Team spielte“

Aber auch er selbst habe gesündigt, gesteht Henning Frenzel, der heute in Engelsdorf bei Leipzig wohnt: „In der 88. Minute vergab ich per Kopf. Jennings konnte meinen Ball gerade noch so ins Toraus klären.“ Schließlich kam es, wie es kommen musste. Die Leipziger, trainiert von Horst Scherbaum, machten hinten komplett auf. Die Londoner machten das 2:0 und waren weiter. Und doch gab es nach dem Spiel anerkennende Worte von Tottenham-Coach Bill Nicholson: Lok sei die beste Mannschaft gewesen, gegen die sein Team im laufenden Wettbewerb gespielt habe. Das sollte etwas heißen. Denn die Spurs hatten bis dahin zu Hause keines ihrer 25 EC-Spiele verloren. Hinzu kam: Die DDR-Oberliga befand sich bereits in der Sommerpause, manches Team längst im Urlaub.

Wie seinen Augapfel hütet der Gerichshainer Frank Müller sämtliche Eintrittskarten von jener legendären Leipziger Uefa-Cup-Saison. Auswendig kann er Ergebnisse und Zuschauerzahlen herbeten. Der damalige Zehntklässler war immer im Stadion, ob gegen AC Turin, Wolverhampton Wanderers, Fortuna Düsseldorf, Ipswich Town und eben Tottenham. Das Hinspiel gegen die Spurs vor 74 000 Zuschauern werde er nie vergessen. „Ich war mit meiner Kirsche da. Im Nachhinein ein Fehler.“ Das Mädel namens Claudia war zwar nett, hatte von Fußball aber keine Ahnung. In Anspielung auf die ganz in Weiß kickenden Engländer meinte sie, sie sähen aus wie Bäckerburschen. „Lauter so einen Käse gab sie von sich. Das musste ja schief gehen.“

„Bei Lok gab es guten Fußball. Die Atmosphäre aber war bei Chemie englischer“

Müller, heute 62, gilt als intimer Fußballkenner. Der Buchautor („Die im Osten spielten“ und „Freigespielt“) recherchierte bundesweit zu Stadien, ist zudem Erfinder des Saison-Magazins „Fußball in Sachsen“, für das er 27 Jahre lang als Mitherausgeber fungierte. In seiner Jugend kickte der Mittelfeldmann für Motor West Leipzig und wurde 1974 von Chemie geholt. Wie verträgt sich das? Lok und Chemie? Müller lacht: „Ja, das klingt kurios. Ich war damals eher Lok-Fan und wechselte ausgerechnet zu Chemie. Andererseits war ich in der Nähe von Leutzsch aufgewachsen und genoss die Stimmung im Georg-Schwarz-Sportpark immer sehr. Es war schon so: Bei Lok gab es guten Fußball. Die Atmosphäre aber war bei Chemie englischer.“

Der gebürtige Geithainer Henning Frenzel spielte 56 Mal für die DDR-Nationalmannschaft. © Andreas Döring

Zwei Drittel der Leipziger gingen zu Chemie, ein Drittel zu Lok, sagt Müller. Als Viertplatzierter in der Oberliga-Saison 1972/73 qualifizierte sich Lok für den kommenden Uefa-Cup. „In Runde drei war es Henning Frenzel, der mit einem sehenswerten Treffer fast von der Grundlinie das Weiterkommen gegen Fortuna Düsseldorf perfekt machte“, so Müller. Er könne sich nicht mehr an jedes Tor erinnern, bittet Frenzel um Nachsicht. „Aber das Tor gegen Fortuna vergesse ich nie: Düsseldorf war eine große Nummer in der Bundesliga. Dort verloren wir 1:2. Im Rückspiel gewannen wir 3:0. Es gab eine Ecke. Die Düsseldorfer wehrten den Ball ab. Ich brachte ihn schließlich von außen als Bogenlampe rein. Mit Glück senkte er sich ins Tor.“

Spurs-Fan macht Ausflug hinter den Eisernen Vorhang

Nachdem Lok in der nächsten Runde im Elfmeterkrimi auch noch Ipswich Town rausgeschmissen hatte, galten die Sachsen auf der Insel als Party-Schreck. Dennoch trauten sich einige Spurs-Fans ins Flugzeug nach Leipzig. Einer von ihnen war Glen Crook. Gegenüber der Deutschen Welle berichtete er dieser Tage fast Unglaubliches von seinem Ausflug hinter den Eisernen Vorhang. „Pässe, Geld, Kameras – alles sollte auf unseren Sitzen verbleiben. Sicherheitsleute sagten, wir fänden alles wieder vor, wenn wir zum Flugzeug zurückkommen.“ Außer das Stadion sahen die Fans nichts vom Osten. Ihr Zubringerbus hatte verdunkelte Scheiben. Selbst beim Eintritt in den ostdeutschen Flugraum seien sie angewiesen worden, die Fensterblenden herunterzuziehen.

Im Gegenzug durften sich Henning Frenzel und seine Lok-Spieler bei der Stadtrundfahrt in London alles ansehen. Niemand sei da geblieben, die Mannschaft kam wie immer vollzählig zurück. Es war 1974, das Jahr der WM in Westdeutschland. „Ich gehörte zum erweiterten Kader. Letztlich nahm mich Georg Buschner nicht mit. Sicher, weil mein Wechsel nach Jena – wie von ihm gewünscht – gescheitert war.“

