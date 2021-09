Ex-Gladbacher Ibrahima Traoré bei Dynamo Dresden im Probetraining

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden testet auf der Suche nach Verstärkung einen früheren Bundesliga -Profi. Von Donnerstag bis Samstag trainiert Ibrahima Traoré bei den Sachsen mit. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der Außenbahnspieler war bis zum Sommer insgesamt sieben Jahre für Borussia Mönchengladbach aktiv. Weitere Deutschland-Stationen des 33-Jährigen waren Hertha BSC , der FC Augsburg und der VfB Stuttgart .

Aufsteiger Dresden war stark in die Saison gestartet. Mit zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen rutschte die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt jedoch auf Platz zehn ab. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt Dynamo den Bundesliga-Absteiger Werder Bremen.