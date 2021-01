Ex-96-Profi Cedric Teuchert schießt Union Berlin auf Champions-League-Platz

Darauf hätten vor der Saison wohl nur die wenigsten gewettet: Nach dem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen steht Union Berlin in der Bundesliga-Tabelle vorerst auf einem überragenden Champions-League-Platz vier. Eine nicht ganz unwichtige Rolle beim Erfolg am späten Freitagabend spielte Ex-96-Profi Cedric Teuchert. Nach seiner Einwechslung in der 24. Minute vergab der Stürmer zwar eine Riesenchance, sorgte mit seinem Treffer zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit allerdings für den Sieg der Köpenicker.

Kaufoption zu teuer

Der Angreifer war in der vergangenen Saison von Schalke an 96 verliehen – doch die Kaufoption von knapp 1,5 Millionen Euro war Hannovers Entscheidern zu hoch. Im Poker um den Offensivspieler griff Union zu. Bei den Berlinern kommt Teuchert in der laufenden Spielzeit auf zwölf Bundesliga-Einsätze. Gegen die Werkself erzielte er seinen dritten Saisontreffer.