Mit Ex-96-Profi Fabian Ernst: Talent-Kurs für den modernsten Fußballspaß

Technik, Taktik, Ernährung und Co.

Das Projekt FIA, das Ernst mit seinem langjährigen Mitstreiter und Cheftrainer Arun Mirzada leitet, geht ab Sommer sogar als eigener Fußballverein in Hannover an den Start. Aktuell drehen die Trainer die Videos zum Onlinecamp. Ernst stellt sich online vor: „Mein Name ist Fabian Ernst, Ex-Fußballprofi, Ex-Nationalspieler, und ich hoffe, Ihr seid alle mit dabei.“ Die Woche wird als „innovativster Online-Fußball-Kurs Deutschlands“ beworben. Was ist so modern an FIA? „Das Training ist ganzheitlich“, erklärt Ernst dem SPORTBUZZER. „Es geht nicht nur um Technik mit Ball, sondern auch um Taktik, Ernährung, Koordination und Mentaltraining.“ Ernst möchte mit FIA auch „den Druck rausnehmen“, den er häufig im Kinderfußball beobachtet hat.