Auf Leibbasis: Ex-96-Profi Kevin Wimmer wechselt zum Karlsruher SC

96-Konkurrent Karlsruhe leiht den ehemaligen Hannover-Profi Kevin Wimmer bis zum Saisonende aus. Der österreichische Abwehrspieler kommt vom englischen Zweitligisten Stoke City, wie der KSC am Montag mitteilte. Der 28-Jährige spielte in Deutschland bereits für den 1. FC Köln und Hannover 96 in der Bundesliga. Bei Stoke war er zuletzt aber nur noch in der Reservemannschaft aktiv.

Anzeige

Wimmer spielte in der Abstiegssaison 2018/19 für die Roten. Er sollte die Lücke schließen, die Salif Sané mit seinem Wechsel zu Schalke 04 hinterlassen hatte. Wie wichtig der Transfer den Verantwortlichen gewesen ist, verdeutlicht der Einsatz des damaligen 96-Coaches André Breitenreiter und der von Manager Horst Heldt. Beide flogen im Sommer 2018 nach England, um den Ex-Kölner vom Wechsel nach Hannover zu überzeugen. „Er hat richtig Bock auf unseren Fußball, möchte Verantwortung übernehmen und zu alter Leistungsstärke finden“, erklärte der Trainer damals.