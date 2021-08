"Zunächst als Backup": Ex-96-Profi Konstantin Rausch schließt sich dem 1. FC Nürnberg an

Über ein halbes Jahr war Konstantin Rausch, der von 2005 bis 2013 bei Hannover 96 vom Jugendspieler zum Profi reifte, zuletzt vereinslos. Vor wenigen Wochen hielt sich der 31-Jährige noch beim Bundesligisten Arminia Bielefeld fit, nun hat "Kocka" endlich einen neuen Verein gefunden. Der gelernte Linksverteidiger gehört ab sofort zum Profikader des 1. FC Nürnberg und wird somit in der aktuellen Saison auch auf seinen Ex-Verein 96 treffen.

"In erster Linie freue ich mich jetzt darauf, die Mannschaft und das Team drumherum kennenzulernen - und dann richtig loszulegen", wird Rausch, der bis zum 1. Januar 2021 noch bei Dinamo Moskau unter Vertrag stand, auf der offiziellen Webseite der Nürnberger zitiert. Zudem wolle er sich "ganz herzlich bei Dieter Hecking (von 2006 bis 2009 Trainer bei Hannover 96, Anm. d. Red.), Olaf Rebbe und Robert Klauß für das Vertrauen bedanken, was sie mir in dieser für alle nicht leichten Zeit entgegenbringen".