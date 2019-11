Gekonnt: Ex-96-Spieler Iver Fossum trifft per Hackentrick für Norwegen

Das ist ihm bei Hannover 96 höchstens mal im Training gelungen: Iver Fossum traf am Freitagabend gegen Faröer in der 8. Minute per Hacke! Seine Norweger gewannen das Spiel der EM-Qualifikation am Ende mit 4:0.

Schöner hätte der Treffer des Ex-96-Talents nicht sein können. Sein Teamkollege Joshua King flankte den Ball flach an den Fünfer. Iver Fossum läuft ein und schiebt den Ball mit der linken Hacke ins lange Eck. Nach dem Treffer läuft der 23-Jährige zum Vorlagengeber und lässt sich feiern.