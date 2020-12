Konstantin Rausch verlässt Dinamo Moskau: "Würde gerne etwas Neues machen"

Konstantin Rausch (30) ist den meisten 96-Fans noch ein Begriff. Von 2008 bis 2013 stand der Abwehrspieler für die Roten auf dem Feld, durchlief zuvor einige Jugendabteilungen des Klubs. Rausch, der gerne auch Kocka genannt wird, wechselte dann nach Stuttgart, Darmstadt, Köln und schließlich nach Moskau. Doch das dreijährige Engagement des Linksverteidigers in Russland neigt sich allmählich dem Ende zu. Der Deutsch-Russe wird seinen Vertrag mit Hauptstadtklub Dinamo, der zum Jahresende ausläuft, nicht verlängern, kündigte er auf dem Portal "transfermarkt.de" an.

"Wir haben uns darauf verständigt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde. Ich meine, drei Jahre sind auch eine relativ lange Zeit. Ich bin jetzt in der Situation, in der ich gerne etwas Neues machen würde", erklärt der 30-Jährige bei einer Videoschalte am Donnerstag – übrigens aus seinem Wohnzimmer in Hannover. Wer könnte da nicht an eine mögliche 96-Rückkehr denken? Wie Erfolg bei den Roten funktioniert, weiß der neunfache russische Nationalspieler aus der Vergangenheit. Aber das ist natürlich nur eine Gedankenspielerei.