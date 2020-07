Ex-96-Spieler Lars Ritzka: "Hatte immer den Steven-Cherundolo-Weg vor Augen"

Ich hatte in den 96-Profitestspielen schon mal dran geschnuppert. Ich habe mich damals schon gefragt, warum ich es nicht gepackt habe. Aber der Weg über den SC Verl war dann völlig richtig. Ich habe den Traum nie aufgegeben. Und jeder sieht ja, dass man auch mit anderen Mannschaften in den Profibereich kommen kann.

Und womit verdienen Sie danach Ihr Geld?

Ich habe immer an einem Plan B gearbeitet, habe bei Lehrern nachgefragt, wie sie ihren Beruf leben und wie wohl sie sich fühlen. Jetzt studiere ich auf Lehramt Sport und Mathematik. Außenstehende fragen dann immer: Mathe? Wieso?

Wieso?

Es liegt mir einfach. Ich muss mich jedenfalls nicht quälen.

Zahlen oder Geometrie?

Sowohl als auch. Kleine Matherätsel mache ich ganz gern zwischendurch. Geometrie ist dieses Semester Thema in den Vorlesungen. Dreiecke konstruieren, eine zeichnerische Ebene haben, das ist interessant.

Fußball ist sowieso ein Leben in Dreiecken. Wohin zeigt Ihre Karrierekurve denn? Ist jetzt in der 3. Liga Schluss? Ziel erreicht?

Auf keinen Fall. Vielleicht mit dem Aufstieg in die 2. Liga. Einen Auslandswechsel könnte ich mir vorstellen. Da liegt aber jetzt nichts an, weil ich gerade den Vertrag verlängert habe. Wenn du mit 25 Jahren noch nicht oben angekommen bist, dann wird es unrealistisch. Mit Verl ist es super gelaufen. Ich bin im Profibereich. Und es ist noch nicht Schluss, ich will so hoch kommen, wie es geht.