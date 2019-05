Ex-96-Spieler Rainer Zobel im Interview: "Mit Bayern verbindet mich mehr"

Rainer Zobel spielte von 1970 bis 1976 bei Bayern München und gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister – heute heißt das Champions League. Als ganz junger Bundesliga-Profi spielte er für Hannover 96 (1968 bis 1970). Der heute 70-Jährige trainiert zurzeit den Regionalligisten Lüneburger SK.

Herr Zobel, wenn Bayern nicht gegen 96 gewinnt, geht die Meisterschaft wohl an Dortmund. Und wenn 96 nicht in München punktet, ist der Abstieg für möglicherweise schon am Wochenende perfekt. Das kann Ihnen alles nicht recht sein. Was tun? Ich würde Hannover ja den Klassenerhalt wünschen, aber das ist kaum noch möglich. Selbst wenn 96 in München gewinnen würde, hätten sie große Schwierigkeiten, dem Abstieg zu entgehen. Deshalb drücke ich die Daumen für Bayerns Meisterschaft. Der Kontakt zu Bayern ist intensiver ... Ich habe dort sechs Jahre gespielt, bei 96 nur zwei Jahre. Außerdem bin ich seit einem Jahr offiziell FC-Bayern-Legende. Also da verbindet mich schon mehr. "Bayern-Legenden - das sind die Leute mit den roten Jankern" Was macht so eine Legende? Ab und zu wird man eingeladen, zu Meisterschaftsfeiern, zum Oktoberfest. Die Bayern-Legenden – das sind diese Leute mit den roten Jankern. Obwohl Paul Breitner behauptet, die ziehen nur bayerische Musikkapellen an.

Diese Spieler spielten für Hannover 96 und den FC Bayern München: Rainer Zobel wechselte mit 19 Jahren vom SC Uelzen 09 zu Hannover 96. Für die Roten erzielte er in 66 Partien vier Tore. Ab 1970 trug Zobel für sechs Jahre das Trikot des FC Bayern München und gewann dreimal die deutsche Meisterschaft. Seit 1982 ist Zobel erfolgreicher Trainer und trainierte unter anderem Bundesligist 1.FC Kaiserslautern und den ägyptischen Erstligisten FC El Gouna. ©

Anzeige

Was war denn Ihre Rolle beim FC Bayern neben den ganzen Stars – Wasserträger? Das empfinde ich nicht als Schimpfwort. Dem Trainer Udo Lattek ist mal die Frage gestellt worden, warum ich denn immer spielen würde, ich würde doch gar nicht auffallen. Die Antwort war folgende: „Es fällt nicht auf, wenn Rainer Zobel spielt – es fällt nur auf, wenn er nicht spielt.“ Das ist ein Lob. Das ist ein Riesenlob. Ich bin nicht aufgefallen, weil ich eben eine andere Aufgabe hatte, als aufzufallen.

Rückfahrt mit Matchwinner Mrosko im BMW Es wird ja immer gern vom Bayern-Dusel gesprochen. Der Legende nach soll diese Wortschöpfung 1974 entstanden sein, als Katsche Schwarzenbeck in der 119. Minute des Europacup-Endspiels gegen Atlético Madrid der 1:1-Ausgleich glückte. Das Wiederholungsspiel gewann Bayern dann locker 4:0. Das würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben. Wenn ich an das Pokalfinale gegen Köln denke, da waren wir lange in der Unterzahl – und zwei Minuten vor dem Ende der Verlängerung hat Edgar Schneider unser Siegtor geschossen. Das war ja dann auch schon so ein Dusel. In besagtem Pokalfinale 1971 soll Charly Mrosko, der ja leider kürzlich verstorben ist, der beste Mann auf dem Platz gewesen sein. Das stimmt. Ich war ja noch jung und hinterher stolz, mit ihm nach Hause fahren zu dürfen in seinem BMW.

User-Aufstellung: So soll Hannover 96 gegen den FC Bayern München spielen Michael Esser ©

Mrosko soll aufgrund seiner Frisur nicht Nationalspieler geworden sein – und Sie? Ich habe abgelehnt, weil ich mein Abitur in München zu Ende machen wollte. Wir haben ja damals noch nicht so viel Geld verdient, dass wir bis zum Lebensende damit auskommen konnten. Mein Abitur fiel gerade in jene Zeit, in der die Mannschaft für die WM 1974 zusammengestellt wurde. Bundestrainer Helmut Schön soll zu Ihnen gesagt haben: „Hut ab vor Ihrer Entscheidung.“ Ja, genau. Ich habe es nicht bereut. Ich wäre wahrscheinlich genauso Weltmeister geworden wie Günter Hermann 1990, also ohne Einsatz.

Rot für Fahrenhorst, Tor durch Stendel: Die schönsten Bilder zu Gastspielen von Hannover 96 beim FC Bayern Daniel Stendel jubelt, Marcelo fliegt auf Müller und Jens Jeremies hat mal gegen 96er Gerald Asamoah verteidigt: Wir haben Euch ein paar Bilder rausgesucht, die für Auswärtsspiele von Hannover 96 beim FC Bayern stehen. ©

LESENSWERT

"Habe bei 96 in einer tollen Mannschaft gespielt" Wie war das mit Ihnen und 96? Ich habe damals in einer tollen Mannschaft gespielt. Außer von Franz Beckenbauer habe ich am meisten von Josip Skoblar gelernt. Der war für mich einer der besten Fußballer der Welt. Dann waren da Jupp Heynckes, Hans Siemensmeyer, Jupp Hellingrath oder Klaus Bohnsack – von denen konnten wir als junge Spieler ganz viel lernen. Ich behaupte sogar, mehr als vom Trainer – denn das war damals Tschik Cajkovski, der war vom Training her sehr einfach gestrickt. 50 Jahre danach: Wie geht’s am Samstag zwischen Bayern und 96 aus? 2:0, weil die Bayern im Moment auch nicht so stark sind, dass sie 96 wegschießen.

ANZEIGE: 50% auf 3-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.