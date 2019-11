Ex-96er Hanno Balitsch weiß, wie Kocak tickt: "Traue es Kenan zu 100 Prozent zu"

Positiv ist er auch für 96 gestimmt. „Ich traue es Kenan zu 100 Prozent zu. Es ist eine echte Chance für ihn, auch in dieser Situation“, findet Balitsch. Er verfolgt noch die aktuelle 96-Lage, auch wenn seine Hannover-Zeit (2005 bis 2010) schon etwas her ist. „Ich habe immerhin fünf Jahre dort gespielt, habe beruflich und privat noch ein paar Kontakte. Mit Jan Schlaudraff habe ich auch noch zusammengespielt“, sagt Balitsch. Mit 96-Talentechef Michael Tarnat „telefoniere ich öfter mal“. Kein Wunder, denn Balitsch ist mittlerweile Co-Trainer der deutschen U19-Nationalmannschaft.

Ex-Profi Balitsch ist ein echter Kocak-Experte. Beide sind in Mannheim fußballerisch groß geworden, spielten zusammen für Waldhof. „In der A-Jugend“, erzählt der Ex-Profi, „das ist ungefähr 8000 Jahre her“, sagt er und lacht.

Stabilität und Gradlinigkeit

Er kennt sich aus mit 96, Kocak und dem Trainersein. Aber wie kann ein Kellerplatz eine gute Ausgangslage sein für den neuen Coach? „Der Erwartungsdruck ist gering, es geht nur um einen sicheren Mittelfeldplatz und nicht mehr um den Aufstieg. So kann Kenan der Mannschaft mit mehr Ruhe die nötige Stabilität, seine Spielidee und ein Gesicht geben.”

Balitsch und Kocak gaben einst der A-Jugend von Waldhof Mannheim ihr Gesicht, bildeten vor 19 Jahren die Doppelsechs in der Regionalliga Süd, damals die höchste Juniorenklasse. Später machten sie erste Profierfahrungen unter Coach Uwe Rapolder. „Das erklärt ein bisschen, wie er als Trainer tickt: Wir sind Rapolder-geprägt“, sagt Balitsch. Es geht um Stabilität und auch Gradlinigkeit.

Während es für Balitsch noch lange lief mit der Karriere, beendete Kocak die aktive Profizeit früh nach zwei Kreuzbandrissen und wurde Trainer. So trafen sich die beiden ehemaligen Weggefährten wieder: In der Saison 2015/2016 spielte Balitsch noch mal für seinen Heimatverein Waldhof in der Regionalliga, Trainer Kocak machte ihn sogar zum Kapitän. Balitsch: „Das war noch mal ein schönes Jahr für mich zum Abschluss. Und für Kenan war es ein wichtiges Jahr, um mit Erfolgen auf sich aufmerksam zu machen.”