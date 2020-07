Ex-Havelser geht nach Österreich: Alexander Kiene wird Trainer beim SC Austria Lustenau

Er hatte Lust auf Österreich, jetzt ist es offiziell: Alexander Kiene (42), der auch schon den TSV Havelse coachte, wird Trainer beim Zweitligisten Austria Lustenau. Kiene unterschreibt für zwei Jahre.

Der Fußballlehrer aus Hannover geht den Schritt in den Profifußball – und ist heiß auf die neue Aufgabe. In Lustenau soll er den Erstligaaufstieg organisieren. Kiene: „Ich werde alles dafür tun, eine erfolgreiche Entwicklung mit der Mannschaft und im Klub zu erreichen. Ich brenne auf den Vorbereitungsstart.“ Erst mal absolviert Austria heute Abend noch das letzte Spiel der laufenden Saison – gegen Tabellennachbar Amstetten. Lustenau ist aktuell Tabellenneunter in der 2. Liga.