Ex-HSV-Trainer Labbadia und Doll glauben an Bundesliga-Aufstieg: "Es geht nach oben"

Die ehemaligen HSV -Trainer Thomas Doll und Bruno Labbadia sind optimistisch, dass dem Hamburger SV im zweiten Jahr die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gelingen wird. „Der HSV wirkt unter Trainer Dieter Hecking sehr stabil“, sagte Doll am Sonntag beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart . „Man muss nicht zwingend jedes Auswärtsspiel gewinnen. Hier ist auch kein Zauberfußball gefragt. Es geht darum, Punkte zu holen und am Ende aufzusteigen. Ich glaube, Dieter hat dafür die Erfahrung. Der Verein ergibt ein gutes Gesamtbild, und die Fans stehen wie eine Wand dahinter. Es geht nach oben.“

Labbadia hat Arminia Bielefeld auf der Rechnung

Doll über van der Vaart: "Besten linken Fuß nach Maradona"

Angesichts des van-der-Vaart-Abschiedsspiels erinnerte sich Trainer Doll zudem an alte erfolgreiche HSV-Zeiten - und wie er den Niederländer nach Hamburg geholt hat: „Er hatte in Amsterdam zwei nicht so gute Jahre hinter sich. Wir haben ihn hier wieder hingekriegt, so dass er nicht nur den Spaß am Fußball wiederfand, sondern auch topfit wurde“. Was ihn als Fußballspieler ausgezeichnet hat? „Er hatte einen genialen linken Fuß – den besten nach Diego Maradona“, so Doll lächelnd.