Ex-HSV-Trainer Thomas Doll kritisiert Hamburg-Profis nach verpasstem Aufstieg scharf: "Qualität reicht nicht"

Die 2:3-Pleite beim VfL Osnabrück am vergangenen Sonntag ließ beim Hamburger SV die letzten Träume vom möglichen Aufstieg in die Bundesliga zerplatzen . Nun hat sich auch ein Ex-Trainer der Hanseaten zu Wort gemeldet: Thomas Doll kritisiert im Interview mit der Sport Bild (Mittwochsausgabe) vor allem die HSV-Spieler scharf.

Laut Doll, der von 2004 bis 2007 Cheftrainer beim HSV in der Bundesliga war, hat die aktuelle Hamburger Elf ein Mentalitäts-Problem: "Dass die Spieler in so einem Spiel, in dem sie wissen, dass es um alles geht, nicht ihre Leistung abrufen, sagt alles über die Mannschaft aus", schimpft der 55-Jährige. Doll, aktuell vereinslos, fällt ein hartes Urteil: "Die Qualität reicht nicht. Da bindet sich einer ständig die Haare. In so einem Spiel! Das ärgert einen richtig."