Ex-Jockey kämpft sich nach Sturz zurück ins Leben: "Als Papa und Ehemann wiedergeboren"

Auf den ersten Blick wirkt der gebürtige Tscheche, wie man ihn vor dem Sturz kannte: freche Schnauze, gute Laune. Aber der Eindruck täuscht. Minarik steckt gerade in einem Tief. „Ich gehe in der Reha etwas auf der Stelle. Der Arzt hat gesagt, ich soll in den Stall und Stallluft schnuppern. Und es tut mir tatsächlich gut.“ Einmal die Woche schaut Minarik vorbei. Redet und lacht dann viel mit Kumpel und Bult-Trainer Bohumil Nedorostek. Wenn es geht, sind auch Ehefrau Katja (33) und Tochter Finja (4) dabei. Noch lebt die Familie in Köln, Mitte Juni steht die Rückkehr an. Katja Minarik kommt aus Hannover, beide haben 2015 hier geheiratet und im Kokenhof gefeiert.

Filip Minarik (46) quält sich humpelnd über das Trainingsgelände auf der Neuen Bult und schimpft über das viel zu kalte Maiwetter. „Ein Horror für mich. So tut alles noch mehr weh. Ich habe keine innere Wärme gespeichert.“ Wie auch. Nach seinem fürchterlichen Sturz mit dramatischen Folgen am 3. Juli 2020 in Mannheim lag der ehemalige Starjockey rund einen Monat im Koma, seitdem kämpft er sich Woche für Woche zurück in ein halbwegs normales Leben.

An den Unfall, an die Wochen davor, an die Zeit im Koma danach hat er keinerlei Erinnerungen. In Mannheim war er im letzten Rennen aus dem Sattel von Pferd Dusky Dance, das sich offenbar vertreten hatte, geflogen und mit voller Wucht auf den Boden geknallt. „Das sieht billig aus, eher ein langweiliger Sturz“, dachte Minarik, als er sich das Video später anschaute. Damals war er regungs- und bewusstlos liegen geblieben, wurde im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt. Nach der ersten Not-OP wurde er in die Spezialklinik INI nach Hannover verlegt. Immer an seiner Seite, zum Teil tagelang ohne Schlaf: Ehefrau Katja. Sie wurde von Sorgen und Ungewissheit aufgefressen, aber sie blieb stark und gab die Hoffnung nie auf.

Erinnerungen kommen langsam zurück

Als ihr Mann endlich erwachte, erkannte der seine Familie kaum, wusste nicht, dass er eine Tochter hat. Minarik musste alles neu lernen: sprechen, essen, gehen, denken, erinnern. Auch heute fällt es „mir schwer, Namen zu merken und wiederzufinden. Natürlich geht es mir besser als noch vor einem Dreivierteljahr. Aber ich vergleiche mich mit dem Mann vor dem Unfall“, sagt der ehrgeizige Sportsmann. So langsam kommen die Erinnerungen zurück. „Das ist jeden Tag wie ein kleines Geschenk“, sagt der vierfache deutsche Championjockey. Über drei Jahrzehnte ritt er mehr als 20 Millionen Euro Preisgeld für die Besitzer zusammen, gewann 1769 Rennen. Seinen letzten Treffer landete er auf Igneo in Hannover – fünf Tage vor dem Sturz. Das weiß Minarik, weil er es nachgelesen hat. Er hofft, dass die tatsächliche Erinnerung daran irgendwann zurückkommt.

Immerhin weiß er noch, wie er vor 100 .000 Menschen beim Japan-Cup startete, „ich habe es geliebt“. Manchmal guckt er sich alte Videos an. „Aber mir fehlen die Emotionen, ich bekomme keine Gänsehaut mehr wie früher.“ Dennoch kann er nicht ohne den Galoppsport. Er ist damit aufgewachsen. Auch beim Renntag am Sonntag auf der Bult wird er wieder vorbeischauen, mit den anderen Reitern in der Jockeystube reden. „Alle tragen dann die weiße Rennhose – ich habe sie nicht mehr an“, sagt Minarik wehmütig. Ein Comeback als Jockey ist ausgeschlossen. Der Trainerjob kommt nicht infrage. Aktuell plagen ihn aufgrund der Arbeitsunfähigkeit Existenzängste.

Neurologische Schäden noch lange nicht verheilt

Die lockeren Gespräche am Stall lenken Minarik ab vom zähen Rehaalltag. 15 bis 20 Tabletten schluckt er täglich, viermal die Woche steht stundenlange Physiotherapie an. Die neurologischen Schäden infolge des Sturzes sind noch lange nicht verheilt. Und ob der zertrümmerte linke Unterschenkel jemals wieder so funktioniert wie vorher, weiß niemand. Das Wadenbein war mehrfach angeknackst, das Schienbein durchgebrochen. „Komplett“, betont die kleine Finja Minarik und kuschelt sich auf den Schoß von Mama.