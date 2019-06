Leipziger Jan Benzien will von Mallorca nach Ibiza paddeln

Als Stadthafen-Geschäftsführer hat Benzien das Stand Up Paddling (SUP) längst für sich entdeckt. Doch weit kam er mit dem immer beliebter werdenden SUP bislang nicht. Das sollte sich am Mittwoch ändern. Der gebürtige Hesse startete mit zwei Begleitern zur 50-Meilen-Challenge von Mallorca nach Ibiza. Fast 100 Kilometer ging es auf einem Paddelboard über das offene Meer. Thomas Richter, Hersteller solcher Boards, fragte beim Ausnahme-Athleten an, um Grenzen an Mensch und Material auszuloten. Von einem Katamaran begleitet, soll die Mission am Donnerstag früh gegen 5 Uhr starten – in der Hoffnung, 16 bis 18 Stunden später auf Ibiza zu landen. Die Beteiligten hoffen auf viel Rückenwind. Sollte es aus der „falschen“ Richtung wehen, wird der Kurs umgekehrt. Am Mittwoch war noch Seitenwind von Links. Das schmeckte Benzien nicht so gut, da er in dem Fall das Paddel auf der ungewohnten rechten Seite bewegen müsste.