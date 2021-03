Ex-Kapitän Bastian Schweinsteiger über Löw-Rücktritt: "Energien freisetzen bei den Spielern"

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hält den Zeitpunkt für Joachim Löws Rücktrittsankündigung für "sehr klug" gewählt. "Damit schafft er Klarheit vor der Europameisterschaft, es gibt keine unnötigen Diskussionen während des Turniers und er möchte vielleicht auch Energien freisetzen bei den Spielern, um sein großes Ziel bei der Europameisterschaft zu verwirklichen ", sagte der frühere Nationalspieler am Dienstag im Interview der ARD-Tagesthemen.

Löw hatte am Vormittag über den Deutschen Fußball-Bund mitgeteilt, dass er nach der EM im Sommer aufhören werde . Ursprünglich lief der Vertrag des 61-Jährigen noch bis nach der WM 2022 in Katar.

Schweinsteiger (36), der den Großteil seiner Länderspiele unter Löw absolviert und 2014 mit dem Bundestrainer zusammen den WM-Titel in Brasilien gefeiert hatte, sieht nun die Nationalspieler in der Pflicht. "Jeder muss seine Topleistungen abrufen, weil es schon was Besonderes wäre, wenn er den Abschied mit einem Titel schaffen könnte", sagte der frühere Bayern-Profi, der inzwischen auch als TV-Experte arbeitet.