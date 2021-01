Ex-Kapitän David Jarolim hofft auf Rückkehr zum HSV: "Traumziel"

Der ehemalige Profi David Jarolim träumt weiter von einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Hamburger SV . Das wäre sein „Traumziel“, in Hamburg habe er die beste Zeit seiner Karriere verbracht“, sagte der frühere tschechische Nationalspieler und heutige Trainer im Podcast „HSV - wir müssen reden“ dem Hamburger Abendblatt. „Viele würden sicherlich sagen, dass Barcelona oder die Bayern ein Traum wären. Aber ich war so lange in Hamburg, werde die Zeit da nie vergessen. Wenn so etwas passieren würde, dann wäre das ganz hervorragend“, fügte der 41-Jährige hinzu.

Die Partien des im dritten Jahr in der 2. Bundesliga spielenden HSV verfolgt er so oft es geht im Fernsehen, berichtete der derzeit vereinslose ehemalige Mittelfeldakteur. Nach dem jüngsten Heimspiel gegen Jahn Regensburg (3:1) will er sich auch das Hamburger Spiel am Samstag beim 1. FC Nürnberg, für den er in den drei Jahren vor seiner HSV-Zeit gespielt hat, ansehen. „Selbstverständlich drücke ich dem HSV die Daumen“, betonte Jarolim: „Mein Tipp: 2:1 für den HSV.“