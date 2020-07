Ex-Kapitän Hartmann bleibt bei Dynamo Dresden

Dresden. Dynamo Dresden hat am Donnerstag den Vertrag mit Defensiv-Allrounder Marco Hartmann um ein weiteres Jahr bis 2021 plus Option verlängert. „Marco Hartmann ist eine absolute Identifikationsfigur, der für unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz extrem wertvoll ist. Marco lebt Dynamo Dresden zu 100 Prozent und ist zudem ein absoluter Vollprofi. Er ist auch im Hinblick auf die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler und jungen Talente ein wichtiger Baustein unseres Kaders, auf den wir nicht verzichten wollen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.

”Harti” geht damit in seine achte Saison als Spieler bei den Schwarz-Gelben und ist der dienstälteste Akteur in Reihen der Sportgemeinschaft. „Die SGD und die Stadt Dresden bedeuten für mich und meine Familie Heimat. Ich möchte aktiv dazu beitragen, Dynamo wieder dahin zu bringen, wo der Verein hingehört. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle – die Fans und Mitglieder, die Mitarbeiter, wir als Mannschaft und das gesamte Umfeld – in der kommenden Saison mit harter Arbeit unser gemeinsames Ziel erreichen können“, sagte der gebürtige Leinefelder nach seiner Vertragsunterschrift.