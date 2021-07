"Kein klarer Plan erkennbar": Ex-Kapitän Lahm kritisiert DFB-Team - und hofft auf Flick-Effekt

Ex-DFB-Kapitän Philipp Lahm hat den EM-Auftritt der deutschen Mannschaft kritisiert. Beim DFB-Team, das im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen England ausgeschieden war, habe "der letzte Biss" gefehlt, analysierte Lahm im Interview mit dem Spiegel. Auch die Taktik der Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw habe dem 113-maligen Nationalspieler nicht gefallen: "Es war kein klarer Plan erkennbar, wie die Mannschaft spielen will. Es fehlte die Balance zwischen Defensive und Offensive." Anzeige

Mit der Kritik steht Lahm nicht alleine da. Auch DFB-Rückkehrer Thomas Müller hatte bereits die Taktik des scheidenden DFB-Trainers, der nach der EM durch Hansi Flick ersetzt wird, kritisiert. Nach nur einem Sieg in vier EM-Partien bilanzierte Müller in seinem Internet-Newsletter: "Uns hat die nötige Effektivität an beiden Enden des Platzes gefehlt." Und weiter zur taktischen Ausrichtung: "Mit unserer Bestrebung, durch eine eher abwartende, kompakte Defensivstrategie ohne Gegentor zu bleiben, sind wir de facto gescheitert."

Philipp Lahm: Comebacks von Hummels und Müller verändern Hierarchie

Doch Lahm sieht nicht nur taktische Gründe als Ursache für das Scheitern: Die Comebacks von Müller und Mats Hummels seien ebenfalls nicht optimal gelaufen: "Ob man sich einen Gefallen damit getan hat, Mats Hummels und Thomas Müller zurückzuholen, gerade zu einem so späten Zeitpunkt, das kann man sicher diskutieren", so der ehemalige DFB-Star. "Es verändert sich etwas in der Hierarchie einer Mannschaft, wenn man Spieler, die in der Vergangenheit so wichtig waren wie Müller und Hummels, plötzlich wieder zurückholt. Verantwortung wird neu verteilt.“





Lahm rechne aber damit, dass der neue Bundestrainer Hansi Flick das Ruder wieder in eine erfolgreichere Richtung drehen könne - auch wegen einiger Persönlichkeiten im Team wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka. "Da bin ich optimistisch. Als Flick den FC Bayern übernommen hatte, zog er auch die richtigen Schlüsse, und das Team war nach kurzer Zeit wieder in der Spur", lobte der Weltmeister von 2014 und hofft auch auf einen Flick-Effekt bis zur nächsten EM, die 2024 in Deutschland stattfindet. "Bis zur Heim-EM 2024 sollte es klappen, dass wir dann zu den Titelkandidaten zählen. Es wäre extrem hilfreich, wenn die Mannschaft da wieder mal etwas länger im Turnier bliebe."