Ex-Keeper Petr Cech gibt Comeback in U23 des FC Chelsea - und patzt gegen Tottenham

Die Legende ist zurück auf dem Feld! Eigentlich hatte der tschechische Torhüter Petr Cech seine Karriere 2019 beendet - am Montagabend gab er überraschend sein Comeback in der U23 des FC Chelsea. Und er erlebte eine "Albtraum"-Rückkehr (laut englischer Presse), patzte mit seinem ersten Ballkontakt. Es war sein erstes Spiel seit dem 25. Mai 2019. Damals stand er beim FC Arsenal im Finale der Europa League im Kasten - ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub und heutigen Arbeitgeber FC Chelsea.

Seit 2019 ist Cech eigentlich als technischer und Leistungsberater beim FC Chelsea aktiv, wurde aber im Sommer als "Not-Keeper" in den Kader berufen. Am Montagabend stand er dann gegen die U23 der Tottenham Hotspur überraschend in der Startelf. Schon nach drei Minuten kassierte er dann allerdings das erste Gegentor und war daran nicht ganz unbeteiligt. Beim Versuch seinen Mitspieler anzuspielen, verursachte er eine Ecke. Daraus resultierte das erste Gegentor. Auch beim zweiten Gegentreffer sah er nicht ganz glücklich aus, weshalb die englische Presse gar von einem "Albtraum" sprach.