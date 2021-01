Verbundenheit zu Ex-Klub: PSG-Superstar Neymar macht Santos vor Finale der Copa Libertadores Mut

Vor dem Finale der Copa Libertadores hat der brasilianische Superstar Neymar von Paris Saint-Germain seinem ehemaligen Verein FC Santos Mut zugesprochen. " Ich wünsche euch viel Glück, viel Kraft, viel Licht. Ich drücke euch allen aus der Ferne die Daumen ", sagte Neymar in einem Video in sozialen Medien von Santos am Donnerstag. Sein Santos-Trikot liege bereits bereit. "Ich hoffe, wir können diesen dritten Titel für 'o peixão` holen, denn er hat es verdient."

Neymar hatte auch bereits nach dem Einzug von Santos in das Finale der Copa Libertadores - dem südamerikanischen Gegenstück zur europäischen Champions League - mit dem "Peixe" genannten Klub aus der Distanz gefeiert. Er wurde per Video in die Kabine zugeschaltet, wie die Santos-Spieler Marinho und Yeferson Soteldo in den sozialen Netzwerken festhielten. Im Finale trifft Santos am Samstag auf Palmeiras Sao Paulo.