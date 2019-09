Ex-Leichtathletik-Star Kleinert klagt vor der WM: "... dann ist die Leichtathletik tot"

Drastische Aussagen! Mangelnde Attraktivität für Teenager, kaum noch TV-Präsenz, frustrierte Trainer und die oft fehlende finanzielle Absicherung der Athleten: Die frühere Weltklasse-Kugelstoßerin Nadine Kleinert gibt der olympischen Kernsportart keine große Zukunft. „Wenn es so weitergeht, dann ist die Leichtathletik in zehn Jahren tot - und den DLV gibt's nicht mehr“ , sagte die Olympia-Zweite von 2004.

Die ehemalige Magdeburgerin hat ihre erfolgreiche Karriere nach 25 Jahren Leistungssport Mitte September 2013 beendet. Sie lebt seit drei Jahren im Kyffhäuserkreis in Thüringen und arbeitet dort als Paketzustellerin. „Ich bin ja an schwere Gewichte gewöhnt“, sagt Kleinert lachend, „und ein Paket wiegt bis zu 31,5 Kilo.“ Rekord waren vor Weihnachten „knapp über 200 Pakete in acht Stunden“.

Nur 200 Euro netto als Trainerin

Leistungssport, Schule, Studium, Arbeit - dies sei heute für viele Athleten eine Schicksalsfrage. „Und auf dem freien Markt heute mit über 30 noch einmal einen Beruf lernen? Dann ist man 34, 35, bis man fertig ist“, erklärt Kleinert, die selbst erst mit 37 Jahren aufgehört hat. „Wer nimmt einen dann noch? Es ist wirklich so hart . Ich hab's am eigenen Leib erfahren.“

Kleinert bekam nachträglich Medaillen, weil die Konkurrenz dopte

Rund ein dutzendmal wurde Kleinert nach Dopingfällen ihrer Konkurrentinnen nachträglich hochgestuft; sie führte eine Liste, „wo das Gröbste draufsteht. Aber ich hab' aufgehört zu zählen.“ Gerade habe sie die Information bekommen, dass sie wieder mal eine Plakette nachgereicht bekommt: Silber statt Bronze von der WM 2007 in Osaka. „Zwölf Jahre später!“ Der Weltverband IAAF habe sie zur WM nach Doha eingeladen, die am 27. September startet. „Das ist eine Geste, ja, aber 'tschuldigung: Die arbeitende Bevölkerung hat keine Zeit.“

Olympia-Silber von Athen 2004 bekam Kleinert ebenfalls nachgereicht, weil die Siegerin Irina Korschanenko auis Russland wenige Tage nach dem Wettkampf im antiken Olympia des Dopings überführt wurde. Bronze bei der Hallen-WM 2010 in Doha hat sie erst neun Jahre später in der Hand. Immerhin: zum einzigen Mal in einem würdigen Rahmen, bei den deutschen Hallenmeisterschaften 2019 in Leipzig. „Ich hab' aufgehört zu zählen“, gesteht Kleinert und sagt mit Galgenhumor: „Die letzte Medaille werde ich wahrscheinlich mit dem Rollator abholen.“