"Man verzichtet auf sehr viel": Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl denkt über Karriereende nach

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl kann sich nach dem Ende seiner Zeit beim FC Southampton in der Premier League einen Abschied vom Fußball vorstellen. "Ich sehe nicht viele Szenarien, in denen ich diesen Dreijahresvertrag, den ich hier noch habe, für irgendetwas anderes her gebe", sagte der ehemalige Coach von RB Leipzig in einem Interview bei Sky.

Anzeige