Ex-Lok-Leipzig Coach Sadlo auf Jobsuche: "Für mich gibt es aktuell keinen Markt"

Leipzig.Auch der 64. Fußball-Lehrer-Lehrgang war ein erfolgreicher, alle 25 Teilnehmer durften sich im März 2018 nach zehn intensiven Monaten an der Sportschule Hennef Fußball-Lehrer nennen, bekamen einen Händedruck von DFB-Boss Reinhard Grindel. Die seit jeher gegen null gehende Durchfall-Quote hat Gründe. Die Nachfrage am Lehrgang übersteigt das Angebot um ein Vielfaches, es ist hundsgemein schwer, einen Platz zu ergattern. Außerdem ist das Ganze kostspielig.

Alles selbst bezahlt

„14. 685 Euro.“ Ex-Lok-Trainer Mike Sadlo, 47, weiß es genau. Wer so viel Geld und Zeit in die Karriere investiert, lässt keine Luft an seine Lizenz, übt eisern. Lehrgangsbester des 2018er Jahrgangs: Robert Klauß. Note 1,0. Klauß, 34, gehört seit Sommer 2018 dem Trainerteam von RB-Coach Ralf Rangnick an, wird in ein paar Monaten von einem anderen Einser-Absolventen, Julian Nagelsmann, übernommen. Investition in die Zukunft I: Der Bundesligist hat Klauß die knapp 15. 000 Euro Lehrgangsgebühr spendiert. Investition in die Zukunft II: Sadlo hat mit der Note 1,3 abgeschlossen und die 14 685 Euro seinem Sparstrumpf entnommen. Der Batzen Geld ist für RB und Sadlo steuerlich absetzbar. Rubrik: Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung.

DURCHKLICKEN: Bilder aus der Karriere von Mike Sadlo Mike Sadlo gab sein Profi-Debüt im Juni 1996 beim FC Carl Zeiss Jena. Zur Saison 1996/97 wechselte der gebürtige Schleizer zum FC Erzgebirge Aue in die Regionalliga Nordost. ©

Der dreifache Vater und einfache Ehemann Sadlo hat seinen Trainer-Vertrag bei Union Sandersdorf im Sommer 2018 nicht verlängert. Sehenden Auges. „Fünf Jahre Oberliga haben gereicht.“ In Sandersdorf war steter Abstiegskampf das höchste der Gefühle. Der Schleizer war der einzige Profi, Cheftrainer, Athletiktrainer, Torwarttrainer, schnitt TV-Sequenzen des Lokalsenders, stand an manchen Abenden mit zehn, zwölf Hanseln da. Die einen mussten länger arbeiten, anderen kam anderes dazwischen. An Wochenenden hätte Sadlo gerne eine Balljagd à la RB Salzburg oder RB Leipzig spielen lassen. Geht nicht, wenn beide Stürmer nur einmal trainiert haben und nach eineinhalb Sprints unters Sauerstoffzelt müssen.

Irgendwann reifte im ehrgeizigen Ex-Stürmer der Gedanke: Ran an die Fußball-Lehrer-Lizenz, raus aus Sandersdorf, rein in die größere und weitere Fußball-Welt. Dort, wo er es mit Profis zu tun hat. Wo er inspiriert und nicht deprimiert wird. Gerne auch im ambitionierten Jugendbereich. Teil 1 des Plans ist aufgegangen, Teil 2 hängt noch durch.

Trainererfahrung sammelte Mike Sadlo auch beim 1. FC Lok Leipzig. © Christian Modla

Sadlo sitzt zwischen den Stühlen

Andere Baustelle: Peter Pacult, 59, war Trainer bei Rapid Wien, bei RB Leipzig, bei Dynamo Dresden. Die Clubs wurden kleiner. FK Radnicki Niš, FK Kukësi, Cibalia Vinkovci, seit März trainiert Pacult den montenegrinischen Fußball-Erstligisten OFK Titograd Podgorica. Kein Sehnsuchtsort für einen 59-jährigen Ex-Nationalspieler. Ein Broterwerb, sonst nichts. Pacult und Sadlo sind befreundet. Für den Pacultschen (Aus-)Weg in die Diaspora ist Sadlo nicht bereit.

Sadlo hat unlängst ein Kicker-Interview mit Nils Petersen gelesen. Der 30-jährige Star des SC Freiburg wird im Breisgau bleiben. Auch und vor allem, weil es für ihn, so Petersen, keinen Markt gibt. Sadlo: „Für mich gibt es aktuell auch keinen Markt. Die Vereine holen entweder einen Trainer, der selbst zig Profispiele und viele Spiele in den Profiligen als Trainer hat. Oder sie setzen auf einen Newcomer, der nie großartig gekickt hat und den keiner kennt.“

Sadlo ist weder abgehangener Profi noch brav gescheitelter Laptop-Jüngling, sitzt also zwischen den Stühlen. Aber er gibt nicht auf, hofft, dass sich Beharrlichkeit, Lizenz und gute Beziehungen auszahlen. „Ich will rauf aufs Karussell, beweisen, dass ich dahin gehöre.“

Hospitanz bei RB Leipzig steht aus

Auf dem Weg zum Karussell muss man sich andienen, Kontakte pflegen, weiterbilden. Sadlo hat bei seinem Ex-Club Erzgebirge Aue hospitiert, war zweimal bei Red Bull Salzburg, schwärmt von Marco Rose. „Ein klasse Trainer und Typ. Absolut authentisch, immer geradeaus, extrem anerkannt bei seinen Spielern.“ Rose verlässt Salzburg Richtung Gladbach, will seinen Trainerstab mitnehmen. Falls einer von Roses Vertrauten lieber in Salzburg bleibt, könnte sich eine Chance ergeben. Könnte.

Gleich zweimal konnte Mike Sadlo in Salzburg bei Marco Rose hospitieren. Beide Kicker haben für den VfB Leipzig gespielt, allerdings nicht gemeinsam. © dpa

Sadlos Hospitanz bei RB Leipzig scheiterte kurz vor knapp. Nach dem 0:0 gegen Augsburg stoppte Hospitanten-Freund Ralf Rangnick weitere Besuche, verordnete temporäre Abschottung und absolute Konzentration. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Sadlo. „Ich bleibe dran.“ An Rangnick. Am Karussell. An seinem Traumjob Fußball-Lehrer.

Übrigens: Es gab Zeiten, da büffelten angehende Lizenz-Trainer nicht so hart wie Sadlo, Klauß & Co. Beispiels­weise 1998 beim prominent besetzten A-Lizenz-Lehrgang in Hennef. Kurz vor der Verwaltungslehre-Klausur blickte der Professor in die Runde, musterte Männer wie Christian Streich, Dietmar Beiersdorfer, Euro-Eddy-Schmitt, Martin Wagner, Dieter Eckstein und Gerry ­Ehrmann und sagte: „So Männer, wir tauschen jetzt mal schön die Plätze.“ Keeper Ehrmann, der sein Möbel mit dem Wichtigsten zum Themenbereich vollgekritzelt hatte: „Chef, dann muss ich meinen Schreibtisch mit­nehmen.“

