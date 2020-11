Ex-Mainz-Coach Sandro Schwarz kritisiert Trainer-Geschäft: Arbeit wurde früher "inhaltlicher bewertet"

So müsse man als Trainer heutzutage "vorsichtig sein, welchen Weg man wählt", so Schwarz. Außerdem hätten "Trainer, die zweimal beurlaubt wurden, schnell einen Stempel drauf", insbesondere wegen der Sozialen Medien. Dies sei früher "gefühlt anders" gewesen, führte der Ex-Mainzer aus. "(...) Ich glaube: Als Trainer konntest du dir früher mehrere Schusswunden erlauben. Und du wurdest nicht so schnell in eine Schublade gesteckt", kritisierte der Dynamo-Coach. "Da wurde die Arbeit noch inhaltlicher bewertet. Auch medial."

In Moskau, wo er neben Spartak-Trainer Domenico Tedesco der zweite deutsche Coach bei einem Klub der russischen Hauptstadt ist, wurde Schwarz Mitte Oktober Nachfolger des geschassten Kirill Novikow. Die ambitionierten Moskauer, bei denen bis vor kurzem der Neu-Wolfsburger Maximilian Philipp unter Vertrag stand, stehen in der russischen Liga nach 14 Spieltagen auf dem vierten Platz und haben fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer ZSKA Moskau. Nach einer Niederlage zum Start gegen den aktuellen Tabellenführer gewann die Schwarz-Elf die letzten drei Partien in Folge - am vergangenen Sonntag schlug Dynamo Bayerns Champions-League-Gegner Lokomotive Moskau im Derby mit 5:1. Am nächsten Samstag steht dann das deutsche Trainer-Duell gegen Tedesco und Spartak an.