Ex-Manager Calmund über Zukunft von Leverkusen-Star Havertz: "Real Madrid die logischere Alternative"

Der frühere Manager Reiner Calmund geht davon aus, dass der umworbene Kai Havertz von Calmunds langjährigem Klub Bayer Leverkusen einen Wechsel ins Ausland anstelle eines Transfers zum FC Bayern München bevorzugt. "Aus seinem Umfeld ist zu vernehmen, dass Spanien sein Wunschziel ist" , sagte Calmund gegenüber den Portalen Goal und Spox. Einen Transfer zu Real Madrid hielte der Ex-Klubboss jedoch gegenüber dem Schritt zum FC Barcelona für "die logischere Alternative". Der Grund: "Barcelona ist aktuell nicht in der Lage, einen Transfer in dieser Größenordnung finanziell zu stemmen." Zudem würde Havertz bei Barça zu oft mit dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi verglichen.

Rummenigge nimmt Abstand von Havertz-Transfer zum FC Bayern

Bei Real, das nach SPORT BUZZER-Informationen das favorisierte Ziel von Havertz ist, sieht Calmund dagegen größere Chancen für den 21 Jahre alten Jungnationalspieler, regelmäßig zum Einsatz zu kommen - allerdings erst im kommenden Jahr. "Luka Modric, also derjenige, der auf Kais Position spielt, wird im nächsten September immerhin schon 36 Jahre alt. Das wäre der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel, den sich Real meines Wissens nach auch vorstellen kann" , sagte das Manager-Schwergewicht. In diesem Jahr hingegen, so mutmaßte Calmund, könnten auch die "Königlichen" aufgrund der finanziellen Unwägbarkeiten durch die Coronavirus-Pandemie Schwierigkeiten haben, den Bayer-Jungstar unter Vertrag zu nehmen. Ein erstes Angebot für Havertz sollen die Madrilenen bereits abgelehnt haben - es lag wohl deutlich unter der Grenze von 100 Millionen Euro, die Leverkusen gerne kassieren würde.

Auch der FC Bayern soll an Havertz, dessen Vertrag in Leverkusen bis 2022 läuft, interessiert sein. Jedoch hatte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nach der Verpflichtung von Leroy Sané von Manchester City im Bild-Interview betont, dass die Münchener einen zweiten Transfer dieser Dimension in diesem Sommer nicht bewerkstelligen könnten. Für Calmund wäre ein Transfer zum FCB dennoch nicht die schlechteste Lösung. "Ich würde Kai gerne weiterhin in Deutschland spielen sehen und da kommt sicher nur der FC Bayern in Frage. Vielleicht ist ein Deal für das nächste Jahr möglich", betonte der 71-Jährige.