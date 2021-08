Ex-Mitspieler Beckenbauer, Netzer und Seeler trauern um Gerd Müller: "Das größte Phänomen"

Nach dem Tod von Gerd Müller hat Franz Beckenbauer die besondere Beziehung zu dem einstigen Weltklasse-Torjäger hervorgehoben. "Er war so ein feiner Kerl und viel feinsinniger als viele dachten", sagte der 75-Jährige der Bild: "Gerd und ich - wir waren wie Brüder." Müller war am frühen Sonntagmorgen gestorben. Er wurde 75 Jahre alt. Er litt an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim, wo er professionell betreut wurde. "Auch wenn man schon seit Langem die Nachricht fürchten musste: Sie trifft mich wie ein Schock", gestand Beckenbauer. Anzeige

Müller war im Sommer 1964 zum FC Bayern München gekommen und prägte gemeinsam mit Beckenbauer eine im deutschen Klub-Fußball bis dahin beispiellose Erfolgs-Ära. Mit der Nationalmannschaft wurden sie 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei Müller das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Mit dabei war auch Günter Netzer. "Franz Beckenbauer war der beste deutsche Fußballer aller Zeiten, Gerd Müller das größte Phänomen. Er war nicht der allerbeste Spieler, aber er hat Dinge gemacht, die er – glaube ich – manchmal selbst nicht verstanden hat. Instinkt! Das erklärt das Phänomen eines echten Mittelstürmers. So wurde er zum besten und unberechenbarsten deutschen Torjäger aller Zeiten", sagte die inzwischen 76-jährige Gladbach-Legende.

Bei der WM 1970, als das DFB-Team im Halbfinale mit 3:4 an Italien scheiterte, wurde Müller mit zehn Treffern Torschützenkönig. Mit HSV-Torjäger Uwe Seeler bildete Müller die Sturmspitze. Der 84-Jährige erinnert sich: "Vielleicht ist es für ihn eine Erlösung. In Mexiko teilten wir uns ein Zimmer, so haben wir uns gut kennengelernt, und es ist eine gute Freundschaft entstanden. Auf dem Platz hat es gleich bei uns gefunkt. Dass wir nicht Weltmeister 1970 wurden, lag nicht an uns beiden, sondern an den Schiedsrichtern, die uns damals verpfiffen haben", sagte Seeler.