Ex-Nationalkeeper Adler über Neuer: "Hat die natürliche Leichtigkeit, die mir gefehlt hat"

War Ungarn so gut oder Deutschland so schlecht?

Im Achtelfinale warten Wembley und England, Herr Adler.

Mehr geht fast nicht, hört sich nach Halbfinale oder Finale an. Das wird ein ganz anderes, viel offeneres Spiel. England hat wahrscheinlich den besten Kader bei dieser EM, die würden auch mit ihrer Bankbesatzung weit kommen. Wir haben auch einen wunderbaren Kader, der gespickt ist mit Weltmeistern und Champions-League-Siegern. Ob wir England schlagen können? Yes, we can! Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind.