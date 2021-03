Ex-Nationalspieler Badstuber hakt Top-Liga noch nicht ab: Das sind die Optionen

Der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber traut sich auch nach seiner Degradierung beim VfB Stuttgart und einer Saison in der Regionalliga die Bundesliga weiterhin zu. "Ich kann mich ganz gut selber einschätzen, also ein klares Ja. Viele wissen, zu was ich fit fußballerisch fähig bin", sagte der 31 Jahre alte Innenverteidiger in einem Interview des Kicker. Auch das Ausland sei eine Option für die Zeit ab dem 1. Juli, sagte er. Er wolle eine Zukunft "mit purer Freude auf Fußball, wo immer man meine Mentalität und Leidenschaft im Team sehen will". Er sei zudem ablösefrei, "sprich: keine Kosten für Badstuber. Das ist sicher kein Nachteil in der Zeit."

Der ehemalige Bayern-Profi Badstuber spielt seit 2017 beim VfB, der Vertrag läuft im Sommer aus. Im vergangenen August hatte ihn der Verein aus dem Profi-Kader gestrichen und zur Regionalliga-Mannschaft geschickt. "Ich habe akzeptiert, dass ich meine Rolle in dieser Mannschaft annehme und das Beste daraus mache", sagte Badstuber.