Transfercoup: Ex-Nationalspieler David Odonkor wechselt in die Bezirksliga

Transfercoup in der Bezirksliga: Der SV Wilhelmshaven hat den deutschen Ex-Nationalspieler David Odonkor bis Saisonende unter Vertrag genommen. „Er ist erst ab 1. Januar spielberechtigt. Wir hoffen aber, dass wir für ihn eine früher geltende Spielberechtigung erwirken können", sagte Teammanager Christian Schütze, der insgeheim sogar auf einen Einsatz bereits am kommenden Spieltag hofft.

Der 35-jährige Odonkor hatte seine Karriere 2013 aufgrund anhaltender Knieprobleme eigentlich schon für beendet erklärt - nun will er es beim Siebtligisten noch einmal wissen. Finanziell sei die Verpflichtung kein großer Kraftakt für den Verein gewesen, erklärte Schütze. Über einen guten Freund und Spielervermittler sei der Deal letztendlich zu Stande gekommen.

Odonkor wechselte erst im Sommer in die Türkei

Anschließend versuchte er sich selbst in verschiedenen Positionen, mal als Co-Trainer, mal als Cheftrainer, mal als Sportlicher Leiter. Seine letzte Station hatte er seit Saisonbeginn als Co-Trainer und Sportlicher Leiter beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor angetreten. "So eine Chance bekommt man nur einmal. Der Verein will etwas Neues aufbauen. Ich soll im Training meine Erfahrung mit einbringen, aber die Mannschaft auch mit Neuverpflichtungen verstärken", hatte Odonkor da erklärt. Dieses Kapitel ist nun vorzeitig beendet, um selbst wieder die Fußballschuhe zu schnüren.