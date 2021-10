Ex-Nationalspieler Marcel Raducanu über Rumäniens WM-Chancen, seine Zeit beim BVB und seine Flucht

Als Fußballer war Marcel Raducanu ein filigraner Spielmacher, der mit Steaua Bukarest zweimal den rumänischen Meistertitel gewann und 1980 in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gekürt wurde. Im darauffolgenden Jahr nutzte er ein Freundschaftsspiel der rumänischen Auswahl, um sich in Deutschland abzusetzen. Seine Frau und sein Sohn mussten im Ceausescu-Regime verbleiben, ihnen gelang 1985 die Flucht. Vor dem Duell der DFB-Elf mit Rumänien am Freitag (20.45 Uhr, RTL) in der WM-Qualifikation spricht der 66-Jährige im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, über seine Flucht und die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme seines Heimatlandes.

