Ex-Nationalspieler Marko Marin hält Belgrad im Rennen um die Champions League

Dank Marko Marin darf der serbische Meister Roter Stern Belgrad weiter von der zweiten Teilnahme an der Gruppenphase in der Champions League träumen. Der frühere Profi von Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen und Ex-Nationalspieler bereitete am Mittwoch beide Tore der Gäste zum 2:2 (1:1) bei den Young Boys Bern im Hinspiel der vierten Qualifikationsrunde vor.

Mit einem Eckball legte der 30-jährige Marin in der 18. Minute für Milos Degenek auf, der mit einer Bogenlampe per Kopf zum 1:1 verwandelte. Gleich nach dem Wechsel initiierte Marin einen Angriff auf der rechten Seite, den der Argentinier Matteo Garcia (46.) am langen Pfosten zum 2:1 abschloss.

Ex-Hertha-Profi Lustenberger führt Young Boys Bern als Kapitän aufs Feld

Die Führung für den Schweizer Meister, bei dem der Ex-Herthaner Fabian Lustenberger als Kapitän die Abwehr organisierte, hatte der Ivorer Roger Assalé in der 7. Minute erzielt. Den Ausgleich für die Gastgeber erzielte Guillaume Hoarau per verwandeltem Foulelfmeter (76.). Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Belgrad statt.

In den übrigen Spielen setzten sich die Heimmannschaften Dinamo Zagreb mit Bayern-Flirt Dani Olmo (2:0 gegen Rosenborg Trondheim) und Olympiakos Piräus durch. Die Griechen besiegten FK Krasnodar sogar mit 4:0 und haben die Qualifikation zur Königsklasse bereits sicher.

