Ex-Nationalspieler Sidney Sam beendet Karriere: "Freue mich riesig auf ein neues Kapitel"

Mit 33 Jahren ist Schluss: Sidney Sam beendet seine Laufbahn als Profi-Fußballer. "Nun ist der Zeitpunkt gekommen, meine aktive Karriere, die natürlich Höhen und Tiefen hatte, zu beenden", teilte der frühere Nationalspieler via Instagram am Montagmorgen mit. Zuletzt spielte der gebürtige Kieler für Antalyaspor in der Türkei. Den Vertrag hatte der Klub nach einer Saison mit 30 Spielen und drei Toren nicht verlängert. Sam schlägt jetzt eine neue berufliche Richtung ein. Anzeige

"Ich freue mich riesig auf ein neues Kapitel und auf meine Karriere nach der Karriere", sagte Sam, der vor wenigen Tagen eine Weiterbildung im Bereich Sportmanagement an der Universität St. Gallen erfolgreich abschließen konnte. Der 33-Jährige startete seine Laufbahn als Fußballer in seiner Heimatstadt Kiel, wechselte aber bereits im Nachwuchs in die U19 des Hamburger SV. Für den HSV gab Sam im Oktober 2007 sein Bundesliga-Debüt, konnte sich aber auf Dauer nicht durchsetzen.

Seinen Durchbruch schaffte der Ex-Nationalspieler bei Bayer Leverkusen. In vier Jahren spielte Sam 124 Mal für die Werkself. Dabei kam er zwischen 2010 und 2014 auf 36 Tore und 26 Vorlagen. Der Offenspieler debütierte zudem in dieser Zeit für die deutsche Nationalmannschaft. Ex-Bundestrainer Joachim Löw setzte Sam in insgesamt fünf Spielen im Jahr 2013 ein. Den Sprung zur erfolgreichen WM 2014 in Brasilien verpasste der gebürtige Kieler aber.