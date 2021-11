Ex-Nationalspieler Stefan Kießling: Die Dominanz des FC Bayern ist "grausam für die Liga"

Stefan Kießling wusste in seiner Karriere stets, wo das Tor steht. In 403 Bundesliga-Spielen für Bayer Leverkusen und den 1. FC Nürnberg schoss der sechsmalige Nationalspieler 144 Tore und wurde 2013 Torschützenkönig der Bundesliga. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, spricht der ehemalige Stürmer über seine Nachfolger, die Dominanz des FC Bayern und seine Zukunftspläne nach der aktiven Karriere. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Kießling, vor dreieinhalb Jahren beendeten Sie Ihre aktive Karriere und wechselten ins Management von Bayer 04 Leverkusen. Zusätzlich haben Sie den 18-monatigen DFB-Lehrgang "Management im Profi-Fußball" belegt – was versprechen Sie sich davon? Stefan Kießling (37): Der Lehrgang bietet mir die Chance, parallel zu meinem Job zu lernen, meinen Horizont zu erweitern und mich weiterzuentwickeln. Er läuft weitgehend digital, vertieft werden die Aufgabengebiete um den Fußball herum. Es geht um wichtige Bereiche wie Finanzen, Lizenzen, Merchandising. Referenten sind etwa ehemalige Trainer oder Manager, auch DFL-Chef Christian Seifert referierte bereits. Bei den Terminen mit Präsenzpflicht gibt es abends ab und an noch eine Talkrunde. Das gibt dem Ganzen eine unterhaltsame Note, weil auch ehemalige Kollegen wie Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg oder Thomas Kessler vom 1. FC Köln den Lehrgang belegt haben. Christian Gentner, der im Gegensatz zu uns anderen noch spielt, reist dafür sogar aus Luzern an.

Sehen Sie die Leistungen auf dem Rasen als Funktionär nun kritischer? Wahrscheinlich schon. Das liegt aber auch daran, dass man von oben, von der Tribüne, einen besseren Überblick hat. Da denkt man dann bisweilen „Warum spielt der denn nicht ab, auf der anderen Seite ist doch alles frei?“ und konfrontiert denjenigen später in der Kabine damit. Dieser aber erklärt mir dann, dass er den Mitspieler gar nicht sehen konnte aus seiner Perspektive. Das ist der Moment, in dem ich plötzlich selbst wieder denke wie ein Spieler und mir wieder klar wird, dass die Dinge für den Zuschauer manchmal einfacher scheinen, als sie tatsächlich sind.

Nicht geändert hat sich die Dominanz des FC Bayern München. Ist die Liga dadurch nicht furchtbar langweilig?

Es stimmt, dass meine Tochter bisher keinen anderen Meister als die Bayern erlebt hat. Die sind einfach weiter als wir, aber das ist nicht nur unser Problem. An die Bayern kommt im Moment niemand ran. Das ist grausam für die Liga, aber ich befürchte, dass das erst mal auch so bleiben wird. Selbst wenn die Bayern wirklich einmal schwächeln, wurde die Chance zumindest in den vergangenen Jahren nicht genutzt, sondern die anderen sind dann eher sogar selbst gestrauchelt.

Kießling: Kein Torschützenkönig-Titel "mit 20 und ein paar Toren" mehr möglich

Hätten Sie für möglich gehalten, dass der Uralt-Torrekord von Gerd Müller noch mal fallen würde? Ich erinnere mich noch gut: Als ich 2013 mit 25 Treffern Torschützenkönig wurde, war Robert Lewandowski mit 24 Toren Zweiter. Da war er gerade in seiner dritten Saison bei Borussia Dortmund. Sehr gut war er also schon immer, aber der Lewandowski von heute ist noch mal eine andere Hausnummer. 41 Tore in einer Saison – das ist sensationell, und ich traue ihm eine solche Quote wieder zu. Überhaupt bin ich ziemlich sicher, dass die Zeiten, in denen man mit 20 und ein paar Toren Torschützenkönig werden konnte, vorbei sind.

Weil der klassische Mittelstürmer eine Renaissance erlebt? Ich habe immer gesagt, dass du diesen zentralen Stürmer brauchst, der auf den ersten Pfosten geht und der die Freiräume schafft für die anderen Spieler. Bei all diesen falschen oder halben Neunern hast du gesehen, dass diese nicht dorthin gegangen sind, wo es wehtut. Aber wenn du dich belohnen willst, tut es zwangsläufig zunächst nun mal weh.