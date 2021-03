Ex-Nationaltrainer Berti Vogts rät Joachim Löw: "Alle Angebote von Vereinen ablehnen"

"Ich würde an seiner Stelle sofort alle Angebote von Vereinen ablehnen", schreibt Vogts am Mittwoch. "Jogi war so lange Nationaltrainer und ist an diese Taktung gewöhnt. Den täglichen Stress eines Ligajobs sollte er sich nicht mehr antun." Dabei beklagte Löw zuletzt immer wieder selbst, dass er als Nationaltrainer eigentlich gar keine Zeit habe, Spieler einzeln zu entwickeln. Dies wolle er aber gern. "Ich liebe die tägliche Arbeit auf dem Platz und das individuelle Training mit den Spielern", wird Löw am Mittwoch sogar von Sport1 zitiert. Er wolle aber zunächst etwas durchatmen nach dem Turnier - für Angebote sei er aber durchaus offen.