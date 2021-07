Ex-Olympia-Starter Breitbarth: An einem guten Tag traut er Judo-Ass Scoccimarro Gold in Tokio zu

Morgen ist der Tag, auf den Giovanna Scoccimarro jahrelang hingearbeitet hat. Ab 5.05 Uhr (deutscher Zeit) geht's für das Lessiener Judo-Ass, das für den MTV Vorsfelde startet, in Tokio um die Olympia-Medaillen. Einer, der weiß, wie sich die 23-Jährige fühlt, was es bedeutet beim größten Sportereignis der Welt am Start zu sein, ist André Breitbarth. Der Leiferder war für Deutschland 2016 in Rio im Judo-Schwergewicht am Start.

Der 31-Jährige kennt Scoccimarro persönlich, verfolgte ihren Weg in den vergangenen Jahren. "Und der verlief gut", sagt Breitbarth. Natürlich gebe es in der Olympia-Qualifikation "Höhen und Tiefen. Aber Giovanna war recht konstant, steht in der Weltrangliste in der Top Ten und ist in Tokio gesetzt - bei Olympia steht ihr alles offen." Vom Papier her müsse sie ihre ersten beiden Kämpfe gewinnen - dann wartet im Pool-Finale wahrscheinlich die Japanerin Chizuru Arai. "Japans Trainer hat schon vor Jahren gesagt, Ziel sei Gold in allen Disziplinen. Da weiß man, mit welchem Druck die Japanerinnen und Japaner umgehen müssen, wenn Silber eigentlich nichts bedeutet", sagt der 31-Jährige.