Ex-Präsident Fritz Keller exklusiv vor der Wahl: Das System DFB muss komplett aufgebrochen werden

Natürlich blicke auch ich heute mit großem Interesse zum Bundestag und hätte mich sehr über eine Einladung gefreut – zumal es sicherlich einige Sachverhalte gibt, zu denen ich noch etwas zu sagen hätte. Dass dem nicht so ist, finde ich schade, wundert mich allerdings keineswegs. Es passt einmal mehr zum Verband, der mit seiner Vergangenheit nicht offen umgeht, weil immer noch Personen im Amt sind, die daran beteiligt sind. Die Mentalität, selbst aufzuklären und sich kritisch mit dem eigenen Handeln zu befassen, hat sich beim DFB bis heute nicht durchgesetzt, leider.

Mir geht es dabei nicht um persönliche Richtigstellungen, sondern um eine Aufstellung im Sinne des Fußballs und der Gemeinschaft zwischen Profis und Amateuren. Diese Hoffnung kann und will ich nicht aufgeben. Wenn ich mir die vielen Nachrichten, die ich von überall bekomme, allerdings anschaue, fehlt mir allein der Glaube. Diejenigen, die es gut meinen, die ehrenamtlich arbeiten, die für ihre Vereine und den Amateurfußball alles geben, fühlen sich nicht abgeholt, nicht mal gehört. Der Fußball ist der einzige Sportverband, der von oben nach unten finanziert wird. Und dafür kommt viel zu wenig dort an, wo es am meisten gebraucht wird: nämlich an der Basis.

Keller: "Man sollte Funktionärsposten zeitlich begrenzen"

Eines der vielen Probleme ist dabei der überverwaltete Apparat, der zum einen viel Geld kostet und es schwierig macht, Entscheidungen zu treffen. Er ist zu groß, zu statisch, Leute sind zu lange im Amt. Man sollte Funktionärsposten zeitlich begrenzen, damit sich keine Seilschaften bilden, in denen man sich die Posten gegenseitig zuschustert. Das System DFB muss komplett aufgebrochen werden. Es hat dem gesamten Fußball in meinen Augen immensen Schaden zugefügt.

Ich rechne Peter Peters hoch an, dass er sich zur Wahl stellt, obwohl die Stimmenverhältnisse in Richtung des Gegenkandidaten klar verteilt sind. Bernd Neuendorf habe ich als sympathischen Menschen kennengelernt und wünsche ihm ebenfalls viel Glück. Doch egal, wie die Wahl ausgeht, muss allen Beteiligten und Delegierten klar sein: Ein richtiger Neuanfang ist nur möglich, wenn neben dem zurückgetretenen Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge, der nicht mehr antreten wird, auch Rainer Koch nicht mehr ins Präsidium gewählt wird. Meiner Meinung nach haben diese Personen dem DFB in den letzten Jahren wenig geholfen, sondern dem Image enorm geschadet. Das ist Fakt und keine reine Behauptung.

"Koch ist die Schlüsselperson, der Strippenzieher"

Koch ist die Schlüsselperson, der Strippenzieher. Wenn jemand bei jedem Skandal irgendeine Rolle gespielt und profitiert hat – und sei es nur geschickt im Hintergrund –, dann ist er in meinen Augen untragbar. Dass es ihm dabei immer nur um ein Amt und nicht um die Inhalte ging, zeigt allein die Tatsache, dass er nicht für den FIFA-Rat kandidiert hat, sondern als Amateurvertreter im Gremium der UEFA sitzt, in dem es so gut wie gar keine Amateurthemen gibt. Dem Standort Deutschland und seinen Profiklubs hilft er damit jedenfalls nicht.

Ich würde mir wirklich wünschen, dass es im DFB zu einer Demokratisierung und Professionalisierung kommt. Wenn künftig die tatsächlichen (rund sieben Millionen) Mitglieder über ihren Präsidenten abstimmen könnten statt der Delegierten, die dazu bestimmt wurden, wäre das übrigens schon mal ein guter Anfang.



Fritz Keller (64) war von September 2019 bis Mai 2021 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nachdem er den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch in einer Präsidiumssitzung mit NS-Richter Roland Freisler verglichen hatte und Koch seine Entschuldigung nicht annahm, trat Keller zurück.

