Ex-Präsident Uli Hoeneß erklärt: Deshalb reise ich nicht mit dem FC Bayern zur Klub-WM nach Katar

Uli Hoeneß will auf die Reise zur Klub-Weltmeisterschaft, die vom 4. bis 11. Februar in Katar stattfinden soll, verzichten. Das teilte der ehemalige Präsident des FC Bayern in der Sky-Sendung "Meine Geschichte – das Leben von..." mit. "Man muss sich jetzt reduzieren und versuchen, möglichst vorbildlich zu sein, bis wir die Sache im Griff haben", erklärte Hoeneß mit Blick auf die Corona-Pandemie. In Katar kann sich der FC Bayern zum ersten Mal seit 2013 wieder zum Klub-Weltmeister küren - und damit den sechsten Titel innerhalb weniger Monate gewinnen.

