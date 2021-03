Ex-Profi-Boxer Artur Mann startet für den BC Gifhorn: "Mache meinen Beruf wieder zum Hobby"

Nach 18 Profi-Fights hatte Mann Ende des vergangenen Jahres genug, gab seinen Rücktritt mit 17 Siegen und nur einer Niederlage auf dem Konto bekannt. Nun also das Comeback - "ich will wieder Spaß am Boxen bekommen, als Profi war der zuletzt nicht mehr da." Zu viele Reisen, die den 30-Jährigen von der Familie fernhielten, sorgten dafür.

Ganz ohne Boxen geht es dann doch nicht: Die Profi-Karriere hatte Artur Mann im November 2020 an den Nagel gehängt, nun will der "Thunderman" aber wieder zurück in den Ring - für den BC Gifhorn im Amateurbereich. Unterstützung bekommt der Cruisergewichtler dabei von seinem Weggefährten Vitali Boot, der ihn schon beim BCG trainiert hatte.

"Ich habe damals mein Hobby zum Beruf gemacht, nun mache ich meinen Beruf wieder zum Hobby", so der "Thunderman". In Hannover arbeitet er mittlerweile bei Volkswagen, "da habe ich einen guten Job - allerdings war es durch die Schichtarbeit mit dem Training schwierig, seit ich dort angefangen habe", sagt Mann. "Ich muss also erstmal wieder fit werden, von 105 auf 91 Kilo runter. Das kann ein paar Monate dauern."

Ein Problem sei das für Mann nicht - "ich mache mir keinen Druck." Wann die Rückkehr in den Ring tatsächlich stattfinden wird, ist also offen. Erst einmal wird fleißig trainiert. Mit Unterstützung von Boot. Mann: "Vitali kenne ich schon, seit ich 19 bin. Ich freue mich, wieder in Gifhorn zu boxen." Seinen letzten Fight hatte Mann am 12. Juni in Berlin bestritten, bezwang dort den Frankfurter Rad Rashid per K.o. Für Mann könnte die Rückkehr zu den Amateuren nun auch wieder die Olympia-Tür öffnen. Perspektivisch könnte für das Schwergewicht Paris 2024 ein Thema werden.