Ex-Profi Jens Rasiejewski über seinen ehemaligen Klub: Hannover 96 ist auf Sinnsuche

Beide Klubs haben ja in der Winterpause noch mal Spieler verpflichtet, ich kann mit gut vorstellen, dass diese Phase für die Integration und Fitness genutzt wurde. Die Neuen hatten also eine längere Integrationszeit. Das hilft natürlich.

In der Geistertabelle, also den Spielen nach der Corona-Pause, belegen Ihre Ex-Klubs Bochum und Hannover die Plätze eins und drei. Braucht man gar keine Zuschauer, um erfolgreich Fußball spielen zu können?

Hallo, Herr Rasiejewski – was machen Sie so?

96 will ja in der nächsten Saison aufsteigen, Bochum scheint sich mit der Zweitklassigkeit abgefunden zu haben. Oder wie sehen Sie das?

Klar hängt man beim VfL noch an den Zeiten, in denen man in der ersten Liga gespielt hat. Man muss diesen Traum nicht aufgeben. Der SC Freiburg beispielsweise hat vor Jahren auch einen ganz anderen Weg als den der Kapitalisierung beschritten und den ganz erfolgreich entwickeln können. Oder auch Mainz. Oder teilweise Paderborn. Es gibt also durchaus positive Beispiele für Vereine, die ihre Grenzen auf andere Weise gesprengt haben.

Wie beurteilen Sie den Weg von Hannover 96?

Ich habe es ja live mitbekommen, als Herr Kind damals in der ganz krassen Zeit eingestiegen ist. Danach ging der Weg ziemlich steil nach oben. Dann war ich noch ein zweites Mal bei 96 als Funktionär – und da standen wir kurz vor dem Europapokal. Ich war im letzten Jahr mal zu Besuch in Hannover, da war das Stadion relativ leer, der Support der Leute fehlte. Ich würde mal sagen: 96 ist aktuell auf Sinnsuche. Aber der Ausklang der Saison ist ja erstmals ganz gut gelungen.

Der Hamburger SV ist aktuell das warnende Beispiel, dass man nicht mehr aufsteigt, wenn man es nicht gleich im ersten Versuch schafft ...

Vom Finanziellen her gesehen hatte man die besten Voraussetzungen, viel bessere als Meister Bielefeld. Das zeigt, dass es ganz wichtig ist, inhaltlich etwas aufzubauen, also eine Mannschaft mit entsprechenden Charakteren. Geld allein spielt dann doch nicht die entscheidende Rolle.