Ex-Profi Sebastian Hauck wird Fanbetreuer bei RB Leipzig 

RB Leipzig verstärkt wie angekündigt sein Fanbetreuer-Team. Wie der Verein am Freitagnachmittag bekanntgegeben hat, wird der ehemalige Profi Sebastian Hauck ab dem 1. Oktober eine Stelle übernehmen. Der 30-Jährige war in der Premierensaison 2009/10 21 Mal für die Roten Bullen aufgelaufen hat in dieser Zeit zwei Treffer erzielt.