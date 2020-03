Spanische Sensation und "Wahnsinn" in Kopenhagen: Ex-Profi Pinto erinnert sich an seine Zeit bei Hannover 96

Von 2007 bis 2013 war der Sechser in Hannover. Pinto ist ein Kämpfertyp, einer, der vorangeht, auch wenn es wehtut – egal ob ihm oder dem Gegner. Sein schönster Moment als 96-Profi? Der Deutschportugiese überlegt kurz. „Es gibt viele“, sagt er. Dann kommt es doch spontan: „Der Abpfiff in Sevilla!“ Das wohl schönste Unentschieden seiner Karriere. "Das war ein Kraftakt, das war so emotional" Es ist der 25. August 2011, der Abpfiff ertönt nach drei Minuten Nachspielzeit gegen 23 Uhr. Pinto wirft an diesem spanischen Abend die Arme in die Luft, von hinten umarmt ihn Christian Schulz. Lars Stindl und Kapitän Steven Cherundolo jubeln Arm in Arm mit. Das 1:1 in der Europa-League-Qualifikation bringt Hannover in die Gruppenphase. „Das war ein Kraftakt, das war emotional. Dafür haben wir ein Jahr so hart gearbeitet“, erinnert sich Pinto.

Los sorgt für wenig Zuversicht Der Moment ist umso schöner, weil mit dem Weiterkommen bei der Auslosung kaum jemand gerechnet hatte. Das eher unerfahrene 96 gegen den großen FC Sevilla. „Ich erinnere mich genau an den Moment der Auslosung“, erzählt Pinto. „Wir saßen zusammen beim Mittagessen, dann wurden die uns zugelost – und wir dachten erst mal alle: Ein Jahr lang den Arsch aufgerissen und das war jetzt für die Katz.“ Pinto lacht. Sevilla war ein Hammerlos mit Stars wie Alvaro Negredo, Jesus Navas und Frederic Kanoute. „Die hatten eine Bombenmannschaft“, sagt Pinto. „Aber natürlich haben wir an unsere Chance geglaubt.“ Nicht erst nach dem 2:1 im Play-off-Hinspiel, bei dem Jan Schlaudraff doppelt traf.

"Jedes Rädchen hat perfekt ins andere gegriffen" Im Rückspiel geht 96 in Führung: Mo Abdellaoue mit links nach Flanke von Konstantin Rausch. „Nach dem Auswärtstor wussten wir, dass sie uns das nicht mehr nehmen können, wenn wir alles geben. So ein Tor setzt Kräfte frei und Selbstvertrauen, dann spielst du automatisch anders. Da gewinnst du 10 Prozent Energie dazu“, erzählt Pinto. Auch der Ausgleich 14 Minuten später bereitet ihm keine Sorgen. „Du hast schon was in der Hand, das willst du dir nicht nehmen lassen, das verteidigst du.“ Es klappt – und bringt weitere schöne Momente wie das Auswärtsspiel in Kopenhagen mit 10 000 Hannover-Fans. „Das war der Wahnsinn“, sagt Pinto. „Wir hatten damals vielleicht keine Weltklasse-Einzelspieler, aber als Team hat jedes Rädchen perfekt ins andere gegriffen.“

Hanke und Pinto hatten "sehr gutes Verhältnis" Mit dabei waren Lieblingsmitspieler wie der junge Stindl („Er hat eine überragende Entwicklung genommen“), Schlaudraff („Er hatte überragende Fähigkeiten, hat an einem guten Tag alles auseinandergenommen“), Abdellaoue und Didier Ya Konan. Etwas vor dem Europa-Erlebnis bei 96, aber ein persönlicher Freund war außerdem Mike Hanke: „Er war mein Buddy, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis“, verrät Pinto. Eine weitere 96-Erinnerung, die ihn bis heute nicht loslässt, ist derweil prägnant, schön und schmerzhaft zugleich. Irgendwie bittersüß. Pinto senkt die Stimme, als er davon spricht: „Das 3:0 in Bochum. Alle wissen, wie das Jahr gelaufen ist …“ Im Mai 2010, am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison, sichert 96 beim VfL den Klassenerhalt. Ein halbes Jahr vorher hatte sich Mitspieler Robert Enke das Leben genommen.

Karriereende in Düsseldorf Pinto beendete 2016 seine aktive Karriere bei Fortuna Düsseldorf, blieb noch ein halbes Jahr als Scout im Verein, bevor er zu Eintracht Frankfurt ging. Im Sommer 2018 wechselte er als Chefscout zu Greuther Fürth. Dort arbeitet Pinto bis heute, wohnt mit der Familie in Aachen. Die Corona-Zeit verbringt der 39-Jährige im Home­office, statt auf Sportplätzen und in Arenen. „Die Arbeit geht weiter. Ich habe sogar mehr zu tun als sonst“, verrät Pinto. „Jetzt klingelt eben noch häufiger das Telefon und es kommen mehr Mails rein, in denen Spieler angeboten werden.“ Videostudium also statt Live­scouting – das kostet Zeit. Auf der Liste potenzieller Verstärkungen stehen „über 100 Spielernamen“. Als Chefscout erfasst Pinto Spieler und schaut, ob sie ins Anforderungsprofil passen könnten. Es geht zunächst um Alter, Transferkosten, Gehaltswünsche und Bedarf auf der jeweiligen Position, dann geht es ins Detail. „Für die Beurteilung des einen Spielers brauchst du zwei Stunden, für den anderen 20 Minuten“, schildert er. Wenn es nicht passt, geht es eben schneller.

