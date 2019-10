Ex-Recke Kai Häfner: "Habe noch nie in Hannover im Hotel übernachtet"

Der Tag des Handballs in deiner Ex-Halle - wie groß ist die Vorfreude?

Ja riesig. Wir haben schon wieder in der Tui-Arena trainiert, da kommen schon ein paar Erinnerungen hoch. Auch wenn ich sage muss, ich glaub ich war in Hannover, gefühlt, noch nie im Hotel vor einem Spiel, auch mal was Neues, aber, ja, die Vorfreude ist groß.

In sportlicher Hinsicht, es geht zum zweiten Mal gegen Kroatien, das erste Spiel in Kroatien habt ihr gewonnen, auch wenn es knapp war. Was nehmt ihr mit in das zweite Spiel?

Ich glaub, das wird wieder eine sehr große Aufgabe für uns, sehr schwer. Kroatien ist ein Gegner, der genauso vorne mitspielen will bei den nächsten großen Turnieren wie wir auch. Insofern tun solche Gradmesser ganz gut. Das erste Spiel konnten wir für uns entscheiden und genau das wollen wir auch morgen wieder machen und den Fans hier vor ausverkaufter Hütte auch einen Sieg schenken.