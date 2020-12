Ex-Rhino Güntner warnt Hannover United vor starkem Gäste-Angriff

Güntner erwartet "großen Kampf"

„Ich freue mich sehr, am Sonntag gegen meine alten Kollegen spielen zu können. Nicht nur, dass die Punkte gegen Wiesbaden enorm wichtig sind, um in die Playoffs zu kommen. Zudem haben die Rhinos sich enorm verstärkt. Die Zuschauer am Livestream können einen großen Kampf erwarten“, so Güntner.

Der 22-Jährige befindet sich aktuell in guter Form. In den vergangenen Spielen erzielte Güntner jeweils ein Double-Double. Durch ihn hat das United-Spiel besonders in der Offensive viel mehr Variabilität erreicht. Doch für Güntner zählt vor allem eins - das Team. „Persönliche Statistiken sind für mich nicht von großer Bedeutung. Egal ob ich fünf oder fünfzehn Punkte werfe, wenn wir am Ende verlieren, bringt uns das überhaupt nichts. Die Teamleistung und das Endergebnis stehen immer im Vordergrund“, sagt der United-Center.

"Wiesbaden ist offensiv und defensiv sehr stark besetzt"

Um das Spiel am Sonntag zu gewinnen, wird die Verteidigung entscheidend sein. „Wiesbaden ist offensiv und defensiv sehr stark besetzt. Wir müssen unser Spiel aufs Parkett bringen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Wir dürfen uns nicht auf Wiesbaden einlassen und uns anpassen“, so der Nationalspieler.

Die Rhine River Rhinos stehen wie Hannover United vor ihrem letzten Saisonspiel im Jahr 2020. Die Mannschaft um Topscorer Arinn Young setzte sich gegen die Doneck Dolphins Trier und die ING Skywheelers durch und steht mit vier Punkten auf Platz vier direkt hinter United.