Ex-Schalke-Angreifer Asamoah über Rassismus-Eklat um Tönnies: "Wie kann man sowas raushauen?"

Der ehemalige Schalker Angreifer Gerald Asamoah war während seiner aktiven Spieler-Karriere nicht selten mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Umso mehr trafen den 41-Jährigen, der insgesamt 43-mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, die Aussagen von Clemens Tönnies im Vorjahr. Bei einer Festveranstaltung in Paderborn empfahl der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04 die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika - und vergriff sich bei seinen Ausführungen heftig in der Wortwahl: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte Tönnies und sorgte damit für einen handfesten Eklat, in dessen Folge er sein Amt für drei Monate ruhen ließ.

"Das hat mich sehr, sehr überrascht und sehr wütend gemacht, weil ich den Clemens sehr, sehr lange kenne und wir sehr viel zusammen erlebt haben", zeigte sich Asamoah im Podcast Gute Deutsche mit Tagesschau-Moderatorin Linda Zervakis enttäuscht von den rassistisch konnotierten Aussagen des S04-Bosses. Statt dem Fleischunternehmer in der Folge aus dem Weg zu gehen, konfrontierte Asamoah ihn laut eigenen Aussagen jedoch. "Ich habe ihm klar gesagt, was ich davon halte. Ich war wütend. Wie kann man sowas raushauen?", so der heutige U23-Manager der Schalker.

Für Asamoah sei die Sache inzwischen jedoch geklärt, da sich Tönnies im Nachgang einsichtig zeigte. "Er sollte merken, dass er was Falsches getan hat", erklärte der einstige Schalker Publikumsliebling. "Das hat er mir dann bestätigt." Die aktuelle Situation in Deutschland bewertet Asamoah dagegen ungleich kritischer. "Wenn wir 2020 noch hier sitzen und über Rassismus reden, merkt man, dass wir zurückgeblieben sind und nichts verstanden haben."

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Rücktritt von Trainer David Wagner ausgeschlossen