Bericht: Ex-Schalke-Verteidiger Mustafi in die Serie A? FC Turin und FC Genua interessiert

Seit seinem Vertragsende beim FC Schalke 04 im Sommer ist Shkodran Mustafi ohne Verein. Nun bahnt sich aber offenbar ein Wechsel in die Serie A an. Wie "Sky Italia" berichtet, habe sich der Vater des Verteidigers bereits mit den Verantwortlichen des FC Turin getroffen. Auch der FC Genua soll am Ex-Nationalspieler interessiert sein.