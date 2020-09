Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes erklärt: Diese Einstellung benötigt "Außenseiter" S04 gegen die Bayern

Anzeige

Auf dieses Spiel haben viele Fans gewartet: Die Bundesliga startet am Freitag mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und FC Schalke 04 (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). Nur 26 Tage nach dem Champions-League-Sieg eröffnet der Rekordmeister die Saison in der Allianz Arena. Für Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes, der ab dem 2. Spieltag für Sky die Bundesliga-Spiele analysieren wird, sind die Königsblauen zum Auftakt "ganz klarer Außenseiter", wie der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem TV-Sender sagte. Allerdings könne Schalke um Trainer David Wagner die Bayern auch überraschen, so der 32-Jährige.

Trotz einer durchwachsenen Vorbereitung mit einem Corona-Fall und Pleiten gegen Drittligisten reisen die finanziell stark angeschlagenen Schalker mit einem guten Gefühl zum Triple-Sieger FCB. "Nach sieben Wochen will jeder loslegen. Wenn's dann Bayern München ist, der Triple-Sieger, die vermeintlich beste Mannschaft der Welt – besser geht es doch nicht. Ein cooles Spiel“, sagte Trainer David Wagner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Coach sieht sein Team, das unter anderem mit Veteran Vedad Ibisevic und Goncalo Paciencia personell aufgefrischt wurde, auf einem guten Weg. Die Mannschaft habe "die Corona-Umstände gut angenommen. Aus solchen Erfahrungen wächst Teamgefühl", so Wagner.

Und genau dieses Teamgefühl benötige Schalke nun, um gegen die Bayern bestehen zu können, meinte Höwedes. "Vielleicht überrascht David Wagner die Bayern ein bisschen, in dem seine Spieler den Gegner vorne attackieren und zustellen", sagte Ex-Schalker, der kürzlich seine aktive Karriere beendet hatte. "Wenn sie schon eingeschüchtert auf den Platz gehen, werden sie sich hinten ein paar Kirschen einfangen."

Laut Höwedes kann Schalke trotz der Krise des Klubs (kein Sieg in den letzten 16 Bundesliga-Spielen) gegen den FCB, der aufgrund des Finalturniers der Champions League nur eine sehr verkürzte Vorbereitung absolvieren konnte, eventuell sogar auf einen "kleinen Vorteil" aufbauen: "Vielleicht sind die Bayern noch etwas müde oder haben an Hunger verloren", macht der ehemalige Nationalspieler den Schalke-Fans Mut - aber: "Es könnte aber auch genau das Gegenteil eintreten, dass sie weiter auf ihrer Erfolgswelle schwimmen." So glaube Höwedes, dass Bayern-Trainer Hansi Flick die "richtige Mischung" finden werde und trotzdem "mit der richtigen Einstellung" in das Spiel gehen werde.